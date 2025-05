Norwegian anklages for ulovlige gebyrer på håndbagasje – avviser dette

Klagen er sendt til EU-kommisjonen og nettverket for forbrukerbeskyttelsesmyndigheter (CPC).

– Vi krever en EU-omfattende etterforskning av de kommersielle praksisene til de aktuelle flyselskapene, og bransjen generelt, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

EU-domstolen avgjorde i 2014 at du har rett til å få ta med deg helt vanlig håndbagasje på flyet – så lenge håndbagasjen oppfyller rimelige krav til vekt, størrelse og sikkerhetsbestemmelser.

– Her synder altså en del flyselskaper. Håndbagasje av rimelig størrelse skal du forvente å få ta med deg uten noen form for ekstra betaling. Det regnes som inkludert i billettprisen din, sier Blyverket.

Norwegian: I samsvar med EUs regelverk

I en kommentar til NTB avviser Norwegians pressesjef Eline Hyggen Skari at selskapet tar ulovlige gebyrer.

– Norwegian er opptatt av å tilby trygge og rimelige reiser, og vår bagasjepolicy gjenspeiler dette. Vi mener den er i samsvar med EUs regelverk og at den er avgjørende for å kunne håndtere vekt og begrenset plass om bord, sikre passasjersikkerhet og opprettholde punktligheten, skriver hun i en epost.

– Kundene våre har vist at de setter pris på å ikke måtte betale for ekstra bagasje de gangene de ikke har behov for dette, fortsetter pressesjefen – som understreker at de reisende i tillegg kan ta med seg en pose med varer fra taxfreebutikker i tillegg til håndbagasjen om bord i flyet.

Blant annet Wizz Air og Ryanair

De sju flyselskapene er Norwegian, EasyJet, Ryanair, Transavia, Volotea, Vueling og Wizz Air.

– For å redusere antall konflikter og klager, ønsker vi nå at EU-kommisjonen definerer hva som regnes som «rimelig størrelse og vekt» for håndbagasje. Slik kan forbrukere unngå overraskelser på flyplassen og ikke minst være trygge på at de ikke har betalt for mye for en tjeneste de egentlig har krav på å få gratis, sier forbrukerdirektør Blyverket.

Klagen som nå sendes, er skrevet av den europeiske forbrukerorganisasjonen BEUC, som Forbrukerrådet er en del av.

– Har vi ikke alle opplevd frykten?

– Har vi ikke alle opplevd frykten for at håndbagasjen vår ikke passer i flyselskapets mål, og at vi må betale ekstra gebyrer? spør Agustín Reyna, direktør i BEUC.

– I dag tar vi grep mot sju flyselskaper som utnytter forbrukere og ignorerer EUs øverste domstol, som har slått fast at det er ulovlig å kreve ekstra gebyr for håndbagasje av rimelig størrelse. Dette ble bekreftet av nylige bøter i Spania, som tydelig slo fast at passasjerer kan ta med seg håndbagasje av rimelig størrelse om bord uten ekstra kostnad, sier hun videre.