Mehl ville stramme inn familiegjenforening – nå skrotes forslaget

I oktober i fjor ble det kjent at daværende justisminister Emilie Enger Mehl ønsket å fjerne utlendingslovens paragraf 46. Bestemmelsen åpner for at enslige foreldre til voksne barn i Norge kan få opphold, under visse vilkår, skriver Vårt Land.

For­slaget fra Mehl ble be­grun­net med at ens­li­ge fore­l­dre til voks­ne barn kan leg­ge en eks­tra be­last­ning på hel­se­ve­se­net og eld­re­om­sor­gen. Nå bekrefter Aas-Hansen i et skriftlig svar til Stortinget at regjeringen ikke går videre med saken:

– Jeg har besluttet ikke å gå videre med dette forslaget nå, skriver hun.

Justisdepartementet opplyser at beslutningen er gjort etter en samlet vurdering, men vil ikke utdype det nærmere. Siden paragrafen ble innført for 15 år siden, har rundt 1.600 personer fått opphold. Det fleste har kommet fra Russland, Kina og India, og er mellom 60 og 69 år gamle.

Senterpartiet står fast på behovet for innstramming.

– Sp mener at det ikke er rett at vi har familieinnvandring for enslige foreldre over 60 år, fordi dette er personer som ofte har behov for omfattende helsehjelp og andre offentlige tjenester, sier stortingsrepresentant Katrine Kleveland (Sp) i en epost til Vårt Land.

