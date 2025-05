For-leder forhandlet med NRK: Fikk Ukraina-debatt i bytte mot pengeavsløring

– Jeg forhandlet med NRK, og fikk gjennomslag, sier Leraand til Aftenposten.

Programleder Fredrik Solvang bekrefter overfor avisen det var en betingelse fra Leraands side, og at hun ikke ville delta dersom sendingen kun handlet om pengegaven. Solvang innrømmer at det ikke er ideelt å måtte akseptere slike krav, men sier det heller ikke er uvanlig at deltakerne stiller vilkår.

– Det var både et dilemma at hun ikke ville si hvem det var på forhånd, og et dilemma at hun tilsynelatende var der for å få presset frem sin agenda, sier han.

Avsløringen kom først etter 40 minutter ut i sendingen – også det var avtalt på forhånd, ifølge Solvang.

Kampanjen har møtt sterk kritikk, men Leraand mener den har vært «hundre prosent vellykket».

– Vi har fått frem budskapet vårt, sier hun.

Bor i Russland

Det er den norske forretningsmannen og milliardæren Atle Berge som har finansiert kampanjen.

I en epost til NTB forteller Berge at han er bosatt i Russland og at det vil komme mer penger til partiet.

– Ja jeg har gitt og skal gi ytterligere beløp til partiet For, det et kjempeflott initiativ og det trengs. Det er totalt snakk om millionbeløp og det kan bli mer.

Han sier det er «meget viktig at det finnes et parti som har et fredsbudskap og ikke vil bruke store midler til krig og militær opprustning».

Ingen trussel

Han skriver videre at Russland ikke er noen trussel mot Norge.

– Jeg bor og arbeider selv i Russland og både ser og opplever landet som vennligsinnet, men vi i Norge og Vesten må oppføre oss fornuftig, det har dessverre ikke skjedd den siste tiden.

Leraand sier partiet vil rapportere inn støtten fra Berge, som ikke er fullt utbetalt ennå.

Alle politiske partier har plikt til å innrapportere bidrag og bidragsytere over bestemte beløpsgrenser. I valgår skal alle bidrag over 10 000 kroner rapporteres inn.

Les også: Partiet For avslutter omstridt reklamekampanje

Les også: Partilovnemnda skal undersøke For-reklamen