FOR-giver hevder USA står bak Ukraina-krigen

Det ble tirsdag kjent at det er Berge som finansierte reklamekampanjen på T-banen i Oslo der partiet FOR tok til orde for å stanse den norske støtten til Ukraina.

Berge har bekreftet at det er snakk om et millionbeløp, og han sier han også vil gi ytterligere bidrag. Saken undersøkes av både Partilovnemnda og PST.

Mener det trengs motstemmer

Berge sier i et intervju med Stavanger Aftenblad at bidraget er gitt fordi «vi trenger motstemmer til den fullstendig feilaktige framstillingen om krigen i norske medier».

– Sannheten er at det var USA ved visepresident Joe Biden som tilbake i 2013 startet denne krigen. Da forsøkte USA å skvise alt russisk ut av Ukraina, å ødelegge for Russland. Russerne var nødt til å forsvare seg, og det forstår jeg godt, sier han til Aftenbladet.

Videre sier Berge at det er «helt utenkelig» at Ukraina kan vinne krigen, og at den norske støtten til Ukraina er «penger som forsvinner ned i et svart hull».

Flere kritikere, blant dem flere stortingsrepresentanter, anklager FOR for å spre russisk propaganda og stiller spørsmål ved partiets finansiering.

Ikke redd for russisk aggresjon mot Norge

Berge er gründer bak betongselskapet Ølen Betong og startet i 2008 betongvirksomhet i Murmansk, som i dag leverer til større prosjekter i området. Han er ikke tilknyttet Ølen Betong i dag, understreker selskapet.

Han er også kjent for å ha saksøkt staten og tapt.

Firmaet krevde 136 millioner i erstatning etter påståtte vervingsforsøk av ansatte ved betongfabrikken i Murmansk fra norsk E-tjeneste og PST, som skal ha skapt store problemer for bedriften.

På spørsmål om han ikke er bekymret for at Russland skal kunne gripe inn mot Norge, er Berge avvisende.

– Absolutt ikke. Russerne har aldri sagt at de skal invadere land i Europa. Det er ingen fare for det. Vi trenger et fredelig og nært forhold til denne flotte naboen vår i nord, sier han.

