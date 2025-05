Ektepar gir én million til Arbeiderpartiet

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Gaven kommer fra ekteparets selskap Gullak Holding.

– Gaven er fra selskapet, som er oss begge to, sier Stein Førde til Dagens Næringsliv.

Stein Førde er en av arvingene til bilkonsernet Møller og har vært rangert blant Norges rikeste av Kapital. Han er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, mens Reidun Førde er lege og professor emerita i medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo. Hun er også søster til avdøde Ap-politiker Einar Førde.

– Folk støtter de borgerlige partiene av egeninteresse. Vi har tenkt at et godt samfunn, med små forskjeller og en sterk velferdsstat, det er et knapphetsgode i fremtiden, sier Reidun Førde til avisen.

Paret sier inspirert etter å ha lest i Klassekampen at nær alle på Kapitals rikingsliste som gir til politikk, støtter høyresiden. På rødgrønn side sto kun Trond Mohn.

– Det var den artikkelen som vekket dette initiativet, sier Stein Førde.

Arbeiderpartiets partisekretær, Kari-Anne Opsal, sier pengene er viktig i en kostbar valgkamp, og at bidraget er korrekt innrapportert.

Ifølge Partifinansiering.no har Arbeiderpartiet, sentralt og lokalt, fått vel 13,2 millioner kroner så langt i årets valgkamp.