Efta-domstolen: Klimakonsekvenser må vurderes før nye oljefelt godkjennes

Før det gis utbyggingstillatelse, må det foretas en miljøkonsekvensvurdering av prosjektet dersom det kan antas at det kan ha vesentlige miljøvirkninger, heter det i uttalelsen fra Efta-domstolen.

– Jeg er glad Efta-domstolen er enig med oss i at folket fortjener den typen informasjon før staten godkjenner nye oljefelt, sier leder Sigrid Hoddevik Losnegård i Natur og Ungdom.

Må utredes før igangsettelse

Efta-domstolen tolker hvordan Norge må forholde seg til EØS-avtalen.

– Efta-domstolen slår klart og tydelig fast at det er ulovlig å åpne nye oljefelt og samtidig ignorere klimaskadene, sier leder Frode Pleym i Greenpeace.

Domstolen sier seg også enig med miljøorganisasjonene i at det ikke holder å konsekvensutrede utslippene etter at feltet er godkjent.

Vurderingen må gjøres før prosjektet går i gang fordi det er nødvendig å ta miljøvirkninger i betraktning på et så tidlig stadium som mulig for å kunne forebygge forurensning, snarere enn å prøve å avbøte virkningene i etterkant, heter det.

– Ikke uventet

– Resultatet er ikke helt uventet, slik rettsutviklingen har vært på dette området de siste årene, sier advokat Omar Saleem Rathore hos Regjeringsadvokaten, som fører saken for Energidepartementet.

Departementet er godt i gang med å tilpasse saksbehandlingen for slike utbyggingsprosjekter, ifølge Rathore.

– Efta-domstolen sier ikke at tillatelsene i denne saken er ulovlige, og etter dagens avgjørelse gjenstår flere spørsmål som lagmannsretten må ta stilling til når saken skal behandles i september, understreker han.

Saken skal opp i lagmannsretten

MDG kaller Eftas avgjørelse en historisk seier for miljøet og et veiskille i norsk klimapolitikk.

– Nå er det hevet over enhver tvil at regjeringen må være åpne og ærlige om de enorme utslippene norsk olje fører til etter at olja er eksportert, sier parlamentarisk leder Une Bastholm.

I november 2023 møtte Greenpeace og Natur og Ungdom staten i Oslo tingrett etter søksmål om tillatelser til utbygging av de tre oljefeltene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil i Nordsjøen. Organisasjonene mente at staten ikke hadde utredet konsekvensene av klimavirkningene og forbrenningsutslippet fra de nye feltene.

Oslo tingrett slo fast at alle tre tillatelsene er ugyldige, men staten anket saken og ba Efta-domstolen komme med en rådgivende uttalelse om hvordan prosjektdirektivet skal forstås.

Saken skal behandles i lagmannsretten 1.–5. september, og uttalelsen fra Efta vil da tillegges stor vekt.