Ungdom skjenker alkohol og jobber ulovlige nattevakter

LOs sommerpatrulje på 40. året ser ingen grunn til å hvile. Unge vikarer innom sesongarbeidslivet møter brudd på arbeidstidsregler, bruk av bakveier og smutthull i regelverk samt utnyttelse av en gruppe arbeidstakere som står i en håpløs forhandlingsposisjon.

– Som mindreårig med lite erfaring og kort CV, er du ofte i en sårbar situasjon og ikke i posisjon til å forhandle, fordi du vet at andre står klare til å steppe inn hvis du ikke godtar arbeidsgivers krav eller ønsker, påpeker Sanna Vorren.

Hun er veileder ved informasjonstjenesten i LOs sommerpatrulje og ved det nye besøkssenteret Folkets hjørne på Youngsbakken, hvor alle kan komme innom.

Mandag åpnet LOs sommerpatruljes hjelpetelefon og snart står LOs fotsoldater klare til feltarbeid for å opplyse unge, midlertidige arbeidstakere om deres retter og plikter. Sommerpatruljen vil i jubileumsåret være å treffe i alle landets fylker.

LO sommerpatrulje Sindre Hornnes leder LOs sommerpatrulje, som kontrollerer ulike bedrifter som har sommervikarer ansatt. Her avbildet i fjor. (Frederik Ringnes/NTB)

Mangler i halvparten av kontraktene

Mye har endret seg i norsk arbeidsliv siden LOs sommerpatrulje så dagens lys i 1985 – også hvilke utfordringer unge arbeidstakere ofte møter på arbeidsplassene, ifølge ungdomsrådgiver Sindre Hornnes i LO.

Blant annet var det langt vanligere før enn nå at sommerpatruljen møtte unge på jobb som manglet arbeidskontrakter. Likevel viser Arbeidstilsynets kontroller hittil i år at drøyt halvparten av de 600 arbeidsavtalene de har kontrollert innenfor varehandelen inneholder mangler.

Selv om LO mener at mye er blitt bedre for unge i sommerjobb med årene, påpeker Hornnes at det fortsatt er en vei å gå for å sikre unges rettigheter i arbeidslivet.

Dette er solvakter

Det patruljen kaller solvakter er en praksis de blant mye annet vil til livs.

– I fjor fikk vi mange henvendelser om uforutsigbarhet knyttet til oppsatte vakter. Det gjelder særlig såkalte solvakter, der ansatte sendes hjem uten lønn hvis det blir for dårlig vær eller for få gjester. Da legger arbeidsgiver all risiko på arbeidstakeren, som sitter igjen med mange færre vakter enn det som i utgangspunktet var avtalt. Det ser vi mye av, forteller Vorren til Dagsavisen.

Dette gjelder spesielt væravhengige arbeidsplasser innen restaurant- og serveringsbransjen og fornøyelsesparker.

– Vi ser at arbeidsgivere systematisk setter opp for mange ansatte på vakt og så sender folk hjem slik det passer dem. Det gjør at mange får en sommer hvor de står med telefonen i hånden og venter på å få melding om de skal på jobb eller ikke, sier Vorren og poengterer:

– Det som er viktig å merke seg, er at dette skjer selv om det ikke er kontraktsfestet på noen måte. Det skjer ulovlig, men det er vanskelig å ta opp bortfall av vakter med arbeidsgiver uten at det får konsekvenser – for eksempel ved at man ikke blir satt opp på framtidige vakter.

LOs sommerpatrulje avbildet i felt i 2019. Foto: Ryan Kelly / NTB (Ryan Kelly/NPK)

– Er ikke et politi

Foruten opplæring av sommervikarer og oppsøkende dialog med unge arbeidstakere og arbeidsgivere, vil LO-patruljen i felt denne sommeren oppfordre ungdommer til å organisere seg i et LO-forbund og hjelpe dem med utfordringer de eventuelt måtte oppleve på jobben sin.

Om patruljen ikke kan løse alle problemer, har de i alle fall informasjon om hvilken instans du bør kontakte – dersom du ønsker det selv. Det er ofte ute på patrulje at grove brudd på regler i arbeidslivet blir avdekket.

– Vi er ikke et politi som skal gå etter noen uten at arbeidstakeren selv ønsker hjelp. Det vi tilbyr er ofte å snakke med det aktuelle forbundet i regionen og så innenfor bransjen, bistå med medlemskap og kontakt med forbundet. Også i veldig grove tilfeller kan vi enten anbefale å kontakte riktige etater eller tilsynsorganer, som Arbeidstilsynet, Skatteetaten, Nav eller andre som er aktuelle, forklarer Vorren.

Får ikke gå på do

Mye av det LO får rapportert handler om arbeidstid og sanksjonering.

– Vi har flere eksempler på ansatte som ikke får pause, ikke engang til å gå på do. Det er mange som ikke får betalt under opplæring og flere som jobber alle sju dagene i uka, uten noe lengre arbeidsfri, forteller Vorren.

Noen går det så langt som til straff for forhold man ikke skal straffes for som arbeidstaker.

– En jente jeg snakket med hadde meldt seg syk en dag og deretter mottatt oppsigelsesbrev. Samtidig ble hun stengt ute av arbeidsplassens systemer. De siste årene har vi også sett en økning i bruk av videoovervåkning, og vi har hatt tilfeller der sjefen sitter hjemme og følger med på de ansatte som jobber, fortsetter Vorren.

Besøkssenteret Folkets hjørne i Folkets hus er åpnet, og Sanna Vorren forteller at det er så mye å ta tak i rundt unge sommervikarers arbeidsforhold at hun regner med en del besøk. (Martin Næss Kristiansen)

Nattarbeid og skjenking

Aldersgrenser er også noe som brytes. For eksempel kjenner LO mange eksempler på ungdom som jobber til sent på natta. Reglene sier at de under 18 år ikke kan jobbe til etter klokka 21, og heller ikke overtid.

– Vi ser mange eksempler på at det likevel skjer. Jeg husker en ung gutt i starten av 20-årene, som hadde jobbet ulovlig mye overtid over lengre tid og som ble sagt opp da han ikke ville ta mer overtid, forteller Vorren.

– Ungdom står i nattarbeid og får ikke alltid opplæringen de skal ha. Manglende opplæring kan føles ganske overveldende for nye i arbeidslivet, som plutselig står med masse ansvar, understreker hun.

Bransjene det ofte gjelder for de yngste arbeidstakerne er service og turisme, selv om reglene brytes i de fleste bransjer, ifølge Vorren. Foruten arbeidstid og opplæring, er det også regulert hva slags arbeid ansatte under 18 år kan utføre. Men LO-patruljens rapporter viser at det er ingen garanti for at reglene følges.

– 16- og 17-åringer står i baren fordi det plutselig ikke er nok folk på jobb. Og skjenker alkohol, som de ikke har lov til, forteller Vorren.

Snittregning av arbeidstid

De siste årene ser LO at det er blitt vanligere å gjennomsnittsberegne arbeidstid, som regnes som et smutthull. Det er et unntak fra arbeidstidsbestemmelsene, som er fullt lovlig, men som åpner for å drive unge vikarer hardt.

Ordningen skal kontraktfestes, men gjør at unge vikarer blir satt til å jobbe veldig mye i korte perioder og står uten vakter i andre perioder. Det er også vanskelig å si nei til som ung vikar, påpeker Vorren.

– Da jobber du brått over grensa for alminnelig arbeidstid og overtidsbetaling kan omgås fordi det er avtalt gjennomsnittlig arbeidstid for en periode. Mange forstår heller ikke hva de skriver under på, forklarer hun.

Derfor oppfordrer LO-patruljen til å lese godt gjennom kontrakter og skaffe hjelp til å forstå innholdet. Det er også noe de kan bistå med.

