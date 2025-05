Tre gutter dømt for knivangrep på homofilt par

Av Tarjei Mo Batalden

Den første av de tiltalte er dømt til fengsel i to år og seks måneder samt to års ungdomsstraff. En dømmes til fengsel i ett år og to år ungdomsstraff, mens den siste får ungdomsstraff i to år.

De tre var alle under 18 år da handlingene ble begått og dermed noe straffefradrag. Den yngste av dem dømmes for hatefulle ytringer og har fått skjerpende straff for det.

– Motivert av at de var homofile

– Retten mener at det er sikkert at volden var motivert av at de fornærmede var homofile, og at de viste sin kjærlighet til hverandre på et offentlig sted, heter det i dommen for en av guttene.

De dømmes for drapsforsøk, vold, grovt ran og bæring av kniv på offentlig sted. Hendelsene har skjedd over en periode i fjor sommer, blant annet ran av en Norway Cup-deltaker på Karl Johans gate.

Retten slår fast at angrepene er mot tilfeldige og uskyldige ofre, og at de er filmet og delt for intern underholdning og status. Angrepet ble filmet og delt på Snapchat. Videoene har vært en del av bevismaterialet.

Vurderer anke

Forsvareren for 17-åringen som fikk den strengeste straffen, sier til NRK at han synes den samlede straffen har blitt lang.

– Vi har jo fått medhold i at straffen skal utmåles delvis som ungdomsstraff. Men vi syns at den ubetingede delen i retten er fastsatt, er noe lang. Så vi vil jo vurdere også å anke på det grunnlaget, sier forsvarer Thomas Øiseth.

Mannen som ble knivstukket, ble innlagt på sykehus i fem dager og sliter fortsatt med senvirkninger.

Alle de tre tiltalte erkjente helt eller delvis straffskyld da rettssaken var oppe i Oslo tingrett i april.

Les også: KrF-lederen skal ikke gå i Pride-paraden

Les også: Måling: Én av tre er mot pride-flagging i skolegårder

Les også: Styrket mistanke om at knivstikking var hatkriminalitet