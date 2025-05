Stor pågang etter bievennlige frø hos WWF

– Vi ser et enormt engasjement for naturen og insektene. Både i hager, på balkonger og i fellesområder over hele landet gror det nå fram uvurderlig næring for naturens superhelter: pollinatorene, sier generalsekretær Karoline Andaur i WWF i anledning bienes dag 20. mai.

Siden slutten av april har det vært mulig å bestille gratis frøpakker av ringblomst og kornblomst fra WWFs nettsider. Blomstene er spesielt godt egnet som næring for bier og andre pollinatorer i norske hager.

En tredel av bieartene i Norge står på rødlisten for arter, og mange står i akutt fare for å forsvinne helt. Situasjonen er like prekær for norske sommerfugler.