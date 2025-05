Stoltenberg: Løpende kontakt med Trumps administrasjon om Equinors vindprosjekt

Av Peter Tálos og Isabel Bech

– Jeg begynte å forstå at vi kunne få til en løsning i forrige uke, men var fortsatt usikker gjennom helgen og på 17. mai, sier Stoltenberg om prosessen.

Equinor bekreftet natt til tirsdag at stoppordren for Empire Wind-prosjektet i New York er hevet, og at utbyggingsaktiviteten nå gjenopptas.

Stoppordren ble utstedt 16. april 2025. Da var over 30 prosent av prosjektet som skal gi strøm til 500.000 husstander i New York ferdigstilt. Equinor sto i fare for å måtte betale tilbake over 30 milliarder kroner til investorer som hadde blitt med på prosjektet.

Tett kontakt

Men etter omfattende kontakt med den norske regjeringen fikk prosjektet igjen klarsignal fra amerikanske myndigheter natt til tirsdag.

Stoltenberg forteller hvordan han har hatt kontakt med en rekke av de nærmeste rundt president Donald Trump om havvindprosjektet og stansen i arbeidet. Blant annet har det vært tett kontakt med USAs finansminister Scott Bessent, Trumps økonomiske rådgiver Kevin Hasset og innenriksminister Doug Burgum.

– Jeg har argumentert for viktigheten av prosjektet og både når det gjelder energiforsyning, men også når det gjelder teknologiutvikling. Og så har jeg argumentert med viktigheten av forutsigbarhet. De første lisensene til dette prosjektet ble gitt i 2017, sier Stoltenberg.

Kontaktnett fra tiden i Nato

Løsningen kom etter langvarig og iherdig arbeid opp mot amerikanske myndigheter fra Equinor og den norske regjeringen. Stansen i prosjektet var også tema da statsminister Jonas Gahr Støre og Jens Stoltenberg besøkte president Donald Trump i april.

Stoltenberg sier han fra tiden som generalsekretær i Nato har et bredt kontaktnett som har vært nyttig i denne prosessen.

– Og så tror jeg de samtalene jeg har hatt, har bidratt til at de amerikanske myndighetene har skjønt viktigheten av at man får en avtale. Statsminister Støre og jeg har hatt tett kontakt med Equinor både før vi reiste til Washington og også nå i ukene som har gått og fram til beslutningen ble tatt nå på mandag, sier Stoltenberg.

