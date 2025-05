Statsviter: Habilitetssaken gjør Høyre skadeskutt

Det koker rundt Høyres stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland etter flere avsløringer om rolleblanding i politiske verv.

Statsviter og forfatter Kim Arne Hammerstad mener skandalene vil fungere som en påminner om aksjeskandalen til Erna Solberg og ektemannen.

– Og vil gjøre Høyre sårbare for kritikk fra venstresiden, kanskje spesielt Rødt og SV som er «rene og ranke» med habilitetsspørsmål.

Hammerstad har spesialisert seg på politiske skandaler og utgitt boken «Politiske skandaler – Sex, korrupsjon og maktkamp» (2020), samt en oppdatert versjon i 2024.

Flere må ta selvkritikk

I tillegg til sin stortingslønn, har Helleland mottatt 650.000 kroner for to lønnede styreverv i Reitan Retail og Norlandia Health Care.

Hammerstad mener både pressen og de politiske partiene må ta selvkritikk for å ha sovet i timen i saken knyttet til stortingspolitikeren.

Det har nemlig aldri vært en hemmelighet at Linda Hofstad Helleland ble styremedlem i Reitan Retail.

Allerede 15. oktober i fjor ble dette offentliggjort i en pressemelding, uten at noen i pressen fanget det opp.

Hammerstad mener pressen burde problematisert saken allerede da pressemeldingen ble sendt ut i oktober.

Det skjedde rett etter at tidligere statssekretær i Finansdepartementet, Lars Vangen (Sp), ble ilagt seks måneders karantene før han kunne begynne som næringspolitisk sjef i Norgesgruppen – en konkurrent til Reitan-gruppen og Rema 1000.

– Burde satt Helleland-saken på dagsorden for lenge siden

Ifølge Hammerstad illustrerer eksempelet med Vangen hvor kontroversiell og delikat overgangen fra politisk makt til næringslivet kan være.

– Og burde ha satt Helleland-saken på dagsorden for lenge siden, mener han.

Først i forrige uke ble styrevervet gjenstand for medieoppmerksomhet etter en artikkel i Nettavisen.

En sak som bare har eskalert etter at den ble kjent.

FriFagbevegelse kontaktet både Linda Hofstad Helleland og Høyres kommunikasjonssjef allerede fredag formiddag, men har ennå ikke fått svar. Høyres kommunikasjonssjef, Cato Husabø Fossen, forklarer det med at det «gikk litt fort fredag, så vi fikk rett og slett ikke besvart alle henvendelser». Heller ikke mandag fikk vi noen kommentarer.

Flere avsløringer

I etterkant har det også kommet fram at Helleland ble engasjert og fikk betalt som ambassadør av Thon Hotels under VM på ski i Trondheim.

I det samme mesterskapet hvor hun var på jobb som stortingsrepresentant.

Den siste avsløringen er kanskje verst av alle: Linda Hofstad Helleland stemte ned en sak i Stortinget som ville rammet barnehageselskapet, der hun selv satt i styret.

Dårlig dømmekraft

Hammerstad mener først og fremst at Helleland har vist sviktende dømmekraft.

– Det er en grunn til at politikere har høy godtgjørelse for å sitte på Stortinget. Nettopp for å sikre uavhengighet og forhindre bindinger til eksterne interesser, sier han.

– At hun er/har vært Thon-ambassadør er ikke en dramatisk utvikling, men det begynner å danne seg et etterlatt inntrykk av Helleland om at hun har noe å skjule. For hver nye sak som bygger opp om dette inntrykket, jo verre vil saken se ut for henne, sier Kim Arne Hammerstad til FriFagbevegelse.

Og spesielt for Høyre, legger han til.

Rødt: – Burde ikke vært tillatt

Mímir Kristjánsson fra Rødt mener saken berører spørsmål om habilitet, politisk etikk og kommersielle interesser.

Allerede torsdag formiddag uttalte han til FriFagbevegelse at han trodde denne saken kom til å vokse.

– Å motta hundretusener fra private selskaper er upløyd mark. Det bør aldri være tillatt, sier han.

Kristjánsson mener Helleland burde hatt «skamvett» til å avstå, og at Høyre burde stoppet henne.

– De har visst om dette og godkjent det. I Høyre er det altså lov å sitte på Stortinget samtidig som man hever 650.000 kroner for styreverv i kommersielle selskap, påpeker han.

Han advarer for konsekvensene av denne praksisen:

– Hvis dette sprer seg, kan vi ende opp med et storting hvor halve salen sitter i styrene til private konsern, mener Kristjánsson.

