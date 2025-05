Riksrevisjonen: Sivile aktører er for dårlig forberedt på krig

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Alle sivile aktører Riksrevisjonen har snakket med, sier at det er uklart hva Forsvaret trenger fra dem i en krise eller krig, sier riksrevisor Karl Eirik Schjøtt-Pedersen under framleggingen av rapporten.

Riksrevisjonen har undersøkt totalforsvaret på lokalt og regionalt nivå i perioden fra 2020 til 2024. Rapporten er gradert, men Riksrevisjonen har offentliggjort et sammendrag.

Særlig kommunene mener de har fått for dårlig informasjon.

– De vet ikke hva de må forberede seg på for å kunne støtte Forsvaret i en krise, sier Schjøtt-Pedersen.

Stortinget vedtok i 2016 at totalforsvaret skulle styrkes. Likevel har ikke Justis- og beredskapsdepartementet og Forsvarsdepartementet gjort nok for å sikre et velfungerende totalforsvar, konkluderer Riksrevisjonen i sin rapport.

Kritikkverdig

Riksrevisjonens vurdering er at dette er kritikkverdig, det nest høyeste nivået av kritikk som Riksrevisjonen kan gi. Totalforsvaret er summen av Norges militære forsvar og sivilsamfunnets beredskap.

– Det er kritikkverdig at Justis- og beredskapsdepartementets oppfølging på området ikke har vært tilstrekkelig for å løse utfordringer som har vært kjent over lang tid, slås det fast.

I tillegg har ikke Forsvarsdepartementet gjort de nødvendige endringene for å sikre et velfungerende totalforsvar.

– Planer ble lagt, mål ble satt, men det er ni år siden. Det er lang nok tid til at vi kunne forvente reell endring, sier Schjøtt-Pedersen.

Mangler planer for evakuering av befolkningen

Det planlegges i liten grad for kriser og krig i kommunene. Et eksempel er planer for evakuering av sivilbefolkningen i en nødsituasjon.

– Her mangler fellesplaner. Dette har vært utredet siden 2016, og det utredes fortsatt! Igjen ser vi at ting tar altfor lang tid, sier Schjøtt-Pedersen.

Kommunene etterlyser tydelige føringer på hva de skal forberede seg på, hvordan de skal planlegge, og hvilke ressurser de kan regne med i kriser og krig.

Les også: Nytt Nato-senter legges til Reitan i Bodø

Har ikke tid til treghet

Schjøtt-Pedersen presiserer at Norge er på vei mot et bedre totalforsvar og viser til langtidsplanen for Forsvaret og totalberedskapsmeldingen som ble lagt fram for kort tid siden.

Men han understreker:

– Det vi presenterer i dag, har imidlertid betydning uavhengig av disse planene. Vi har ikke lenger tid til den tregheten vi har sett de siste årene. Planer som Stortinget har behandlet, må forplikte, sier han.

Riksrevisjonen slår fast at sivile aktører ikke er godt nok forberedt på å støtte Forsvaret og allierte styrker i en krise eller krig.

– I dagens sikkerhetspolitiske situasjon kan det få alvorlige konsekvenser, heter det.

Les også: Ekspert om Trumps samtale med Putin: – Det viser at Putin innerst inne er interessert i få til en avtale

Kommentar: Beskyttelse av nasjonen kan ikke utføres på dugnad

Les også: Må betale 13.000 i uka for hjelp kommunen fjernet (+)