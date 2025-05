Partiet FOR i ny kontrovers – representant hadde russisk flagg på stand

Axel Klanderud, politisk rådgiver i MDG, reagerer kraftig på bruken av det russiske flagget og mener det sender et urovekkende signal, skriver Dagbladet.

– Jeg gikk tilfeldigvis forbi på vei til et privat ærend, og det fanget oppmerksomheten min. Det var ganske oppsiktsvekkende, sier han til avisen. Han tok bilder av flagget som avisen har publisert.

Det var to representanter for partiet som sto på standen på Grønland i Oslo. En av dem hadde med seg et norsk, palestinsk og russisk flagg. Han hadde i tillegg med seg et amerikansk flagg, markert med et kryss og med en avføring teipet på, skriver avisen.

Representanten hevder det russiske flagget er privat og ikke representerer partiet.

Partileder Marielle Leraand sier hun ikke var kjent med hendelsen, men understreker at partiet ikke har mottatt penger fra verken Russland eller USA. Hun legger til at partiet støtter «vanlige folk» i alle land og ønsker å stoppe fiendskap mellom nasjoner.

Flere kritikere, inkludert stortingsrepresentanter, har anklaget FOR for å spre russisk propaganda og stilt spørsmål ved partiets motiver og finansiering. Partilovnemnda og PST følger med på saken.

