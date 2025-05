Nytt Nato-senter legges til Reitan i Bodø

Av Frida A. Hagen

– Regjeringen har besluttet å tilby Reitan i Bodø som et permanent tilholdssted for det nye Nato-senteret for luftoperasjoner. Med det styrker regjeringen Bodø-regionen som forsvarsknutepunkt og øker våre alliertes engasjement i nordområdene, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Det regionale luftoperasjonssenteret (CAOC) skal ha ansvar for Natos nordvestre region, og det blir et tilskudd til luftoperasjonssentrene i Spania og Tyskland.

Luftoperasjonssenteret legges til fjellanlegget på Reitan, ved siden av Forsvarets operative hovedkvarter.

Blir ikke Nato-senter på Rygge

Det har vært kjent at forsvarssjefens førstevalg er Bodø, mens en tilråding fra militære eksperter har anbefalt Rygge som best egnet.

Forskjellen på de to alternativene har vært en prislapp på flere milliarder kroner.

Grunnen til den store prisforskjellen er at fjellanlegget på Reitan allerede huser Forsvarets operative hovedkvarter (FOH). Det medfører store ekstrakostnader Norge selv må dekke, trolig flere milliarder kroner ifølge foreløpige anslag fra Forsvarsbygg som kom i mars.

På Rygge hadde etableringen blitt fullfinansiert av Nato.

– Både Rygge og Reitan har vært gode alternativer. Når vi har besluttet at senteret legges til Reitan, er det fordi vi ønsker sterk Nato-tilstedeværelse i den nordligste halvdelen av landet. Det styrker hele Norges forsvar. Dialog med Nato og forsvarssjefens faglige råd har vært viktige innspill i prosessen, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik (Ap).

Koster flere milliarder kroner

Ifølge regjeringen er investeringskostnadene for luftoperasjonssenteret alene foreløpig anslått til om lag 4,8 milliarder kroner. Det er også tatt høyde for at Forsvarets operative hovedkvarter på Reitan må oppgraderes. Dermed er kostnadene for senteret foreløpig anslått til mellom 6,7 og 9,4 milliarder kroner.

De totale kostnadene og hvor stor andel som Nato dekker, skal klargjøres nærmere i dialog med Nato fremover, opplyser regjeringen.

Regjeringen mener det blir positivt å samle de to hovedkvarterene i regionen.

– Opprettelsen av senteret gjør at Norden samles under samme luftoperative hovedkvarter. Slik får vi også et mer robust og tettere sammenvevd forsvar av vårt nabolag, sier Sandvik.

Flyttes fra Sørreisa til Bodø

Allerede i revidert nasjonalbudsjett kom nyheten om at regjeringen ville etablere et midlertidig senter på Forsvarets base Bodø. Det skal bli senterets tilholdssted de første årene, mens det nye Nato-senteret gjøres i stand. Til det er det satt av 438 millioner kroner.

Det er estimert at mellom 200 og 450 personer skal arbeide ved det nye senteret, inkludert nordmenn og utsendte medarbeidere fra Nato.

Forsvaret skal også flytte om lag 40 årsverk fra luftforsvarets stasjon på Sørreisa til luftoperasjonssenteret i Bodø-regionen. Samtidig opplyser regjeringen at aktiviteten på Sørreisa vil ivareta nye behov for Forsvaret, og det skal komme nye årsverk og funksjoner.

