Nav-analyse: Vil mangle 30.000 sykepleiere innen 15 år

Hovedbildet i Navs analyse er at det framover ventes mangel på arbeidskraft, flere eldre og gode vilkår for å inkludere flere i arbeidslivet.

– Samtidig er vi forberedt dersom handelskrigen eskalerer eller sikkerhetssituasjonen i verden forverrer seg. Dette kan medføre brå endringer på arbeidsmarkedet, gi nye flyktningbølger og raske endringer i behovet for tjenester og ytelser fra Nav, sier arbeids- og velferdsdirektør Hans Christian Holte.

Flere over 67 år enn under 18 år

Veksten i antall eldre vil gi et økende gap mellom offentlige utgifter og inntekter.

Nav anslår at rundt 80 prosent av befolkningsveksten vil bestå av mennesker som er 67 år eller eldre innen 2035. Totalt i befolkningen vil det være flere over 67 år enn under 18 år i Norge.

Samtidig beregner Nav at økte utgifter til forsvar og sikkerhet vil gi endringer i prioriteringene i statsbudsjettet.

– Norge har gode forutsetninger for å opprettholde velferden gjennom høy sysselsetting og solide offentlige finanser. Tøffere prioriteringer vil likevel gi større krav til effektivisering av Nav, og til at Nav leverer enda mer treffsikre tjenester, sier Holte.

Varsler arbeidskraftsmangel

Ifølge rapporten er det allerede i 2025 størst mangel i helseyrker, og det vil bli verre.

Ifølge Navs analyse vil vi mangle 30.000 sykepleiere og 24.000 helsefagarbeidere i 2040. Det er også forventet en mangel på faglært arbeidskraft innen bygg og anlegg, industri og håndverk.

– Det blir derfor en utfordring å mobilisere den delen av den yrkesaktive befolkningen som står utenfor arbeidslivet, samt å håndtere endringene i kompetansebehovet, heter det i rapporten.

Likevel beregner Nav at et økt behov for arbeidskraft vil gi gode muligheter for å inkludere flere av de som av ulike grunner står utenfor arbeidslivet.

Usikkert hvor mange som vil trenge sosialhjelp

Når det gjelder sosialhjelp, er utviklingen usikker.

Det har vært et økende behov for økonomisk sosialhjelp de siste to årene. Nav peker på et høyt antall flyktninger, samt flere med anstrengt økonomi som følge av prisvekst og økt rentenivå, som årsak.

Dersom antall nye flyktninger fortsetter å avta og arbeidsledigheten holder seg lav, kan det bli et stabilt eller synkende behov for sosialhjelp framover. Negative effekter av handelskrigen, eller nye flyktningbølger, kan derimot medføre at behovet for sosialhjelp fortsatt vil øke.

– Nav-ansatte forteller om mange som sliter økonomisk, og vi ser at utbetalingene til sosialhjelp har økt betraktelig i norske kommuner. Dersom det blir økonomiske nedgangstider, vil det trolig også føre til at flere vil trenge sosialhjelp ved siden av andre trygdeytelser, sier Holte.