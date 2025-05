Kronprins Haakon i Ukraina: – Krigens brutalitet kommer tett på

De to møttes tirsdag ved St. Sofia-katedralen i Kyiv.

– Vi er veldig takknemlige for å ha deg her. Det er et privilegium, sa Zelenskyj da han hilste kronprinsen velkommen ved 12-tiden lokal tid.

– Vi er imponert over ditt lederskap. Dere har stått imot invasjon og aggresjon, repliserte kronprinsen, som besøker Ukraina sammen med energiminister Terje Aasland (Ap).

Takket Norge

Det er kronprinsens første besøk til landet. Etter det NTB kjenner til, er han også den første representanten for et europeisk kongehus som formelt besøker Ukraina etter den russiske invasjonen i 2022.

Zelenskyj rettet også en takk til det norske folk for støtten til Ukraina. Tidligere i år vedtok Stortinget å bevilge 85 milliarder kroner under Nansen-pakken i 2025.

– Vi er veldig takknemlige. Dere har støttet oss helt fra begynnelsen, sier presidenten, som for anledningen hadde byttet ut sitt vanlige militærgrønne antrekk med et svart.

Kronprins Haakon møter president Volodymyr Zelenskyj ved St. Sofia-katedralen i Kyiv under sitt besøk til Ukraina tirsdag. Kronprinsen besøker det krigsherjede landet for å understreke Norges støtte til landet. (Heiko Junge/NTB)

Sterke inntrykk

Besøket har gjort sterkt inntrykk, sier kronprinsen til norsk presse.

– Krigens brutalitet kommer tett på, sier han.

En enslig skarptromme flerret stillheten da kronprinsen tidligere tirsdag besøkte et minnested for falne soldater i Mosjtsjun, ikke langt fra Butsja og Irpin der harde kamper og noen av de verste massakrene fant sted i starten av krigen.

Det ble et tøft møte med krigens brutale virkelighet.

– Det gjør inntrykk å stå her på slagmarken, sier kronprinsen.

Deretter bar det videre til et sykehus der soldater som er såret i krigen, får rehabilitering.

På et rom bor Oleksandr, som har mistet begge beina, og Volodymyr, som har mistet venstrefoten.

Begge var imidlertid ved godt mot da de møtte kronprinsen.

– Et sånt besøk har stor symbolsk betydning, sier Oleksandr til NTB.

Selv lot kronprinsen seg imponere over hvordan de jobbet på sykehuset.

– Både med de fysiske traumene, men også psykologiske traumer, og hvordan de klarte å se på framtiden sin med både optimisme og pågangsmot. Det sier noe om styrken i det ukrainske folket, sier han.

Kronprins Haakon besøker sårede soldater på medisinsk rehabiliteringssenter i Ukraina tirsdag. (Heiko Junge/NTB)

Storpolitisk spill

Kronprinsens besøk skjer samtidig med et storpolitisk spill om våpenhvile, der USAs president Donald Trump mandag snakket med både Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj og Russlands president Vladimir Putin. Etter samtalene uttalte Trump at begge parter er innstilt på å starte våpenhvileforhandlinger.

De siste dagene har Ukraina vært rammet av de verste droneangrepene siden krigen startet. Under kronprinsens besøk var det imidlertid stille fra luftvernsirenene.

Timingen er imidlertid tilfeldig, sier kronprinsen.

– Besøket har vært planlagt i flere måneder. Grunnen til at jeg er her, er å vise støtte til Ukraina. Vi er deres partnere. Vi var det i går, vi er det i dag, og vi skal være det i morgen, sier kronprinsen, som hadde et eget møte med Zelenskyj tirsdag ettermiddag.

– Der diskuterte vi mest Norges bistand til Ukraina, sier han.

Imponert over Zelenskyj

Kronprinsen peker på at Zelenskyj har vist tydelig vei etter den russiske fullskalainvasjonen.

– Han har vist en type lederskap og mot som jeg synes er imponerende, sier han.

Besøket i Ukraina finner sted få dager etter at kronprinsen sto på Slottsbalkongen og skuet utover tusener av jublende skolebarn og landsmenn som feiret nasjonaldagen.

En slående kontrast, mener han.

– Når vi feirer 17. mai, så feirer vi jo vår egen grunnlov, at vi kan ha et demokrati, at vi kan ha ytringsfrihet og selvstendighet, og de tingene skal vi ikke ta for gitt. Det er det de kjemper for her i Ukraina nå, og det er derfor det er så viktig at vi støtter dem.

Forrige gang kongehuset var på offisielt besøk i Ukraina, var i oktober 2008 da kronprinsesse Mette-Marit besøkte Kyiv.

