Full arkitektkrangel om NRKs nye hovedkontor – tar kanalen til retten

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Peter Tálos/NTB

Beslutningen i april om å tildele arkitektselskapet Nordic Office of Architecture jobben har ikke falt i god jord hos de to andre som også leverte inn forslag til arkitekturkonkurransen.

Begge mener konkurransen ikke ble gjennomført på riktig måte.

Mens danske BIG har klaget til NRK, har Link Arkitekter, som leverte inn et forslag med det kjente, norske arkitektkontoret Snøhetta, startet en rettslig prosess.

Nå vil de at Oslo tingrett skal stanse hele prosessen.

Vil fryse prosessen

– Vi kan bekrefte at vi begjærer midlertidig forføyning når det gjelder tildeling av kontrakt for nytt hovedkontor for NRK, sier administrerende direktør Grethe Haugland i Link til NTB.

Det betyr at de ber retten fryse prosessen inntil videre.

– Vi har gjennomgått underlaget for evalueringen i konkurransen og forespurt innsyn. Det har vi dessverre ikke oppnådd gjennom karensperioden. Vi mener det er i alles interesse å få klarhet i disse punktene før en avtale inngås, sier Haugland videre.

Prosjektdirektør Tor Hoel har uttalt til NRK han synes det er synd.

– Vi tar ikke lett på dette, men mener fortsatt at konkurransen har blitt korrekt gjennomført, med tildeling til Nordic Office of Architecture.

Mener opplysninger ble holdt tilbake

Oslo tingrett bekreftet til NTB tirsdag at de har mottatt en begjæring om midlertidig forføyning mot NRK.

– Vi forholder oss til begjæringen og håper at dette kommer opp i tingretten så raskt som mulig. For oss er det viktig å kunne fortsette arbeidet med å etablere vårt nye hovedkontor uten ytterligere forsinkelser, sier Hoel.

Det danske arkitektkontoret BIG (Bjarke Ingels Group), som sammen med Aart leverte et forslag, har ikke saksøkt noen, men leverte en klage til NRK. I klagen som er gjengitt i Morgenbladet før helgen, anfører de at NRK har brutt den såkalte veiledningsplikten i forbindelse med konkurransen.

Fordi Nordic allerede hadde bistått NRK som rådgiver i flere år med den kommende byggesaken på Ensjø, mener BIG at Nordic satt med opplysninger om prosjektet som de andre to deltakerne ikke hadde.

– I tillegg har Nordic etablert tette relasjoner til NRKs nøkkelpersoner. Dette har gitt Nordic en konkurransefordel, siterer Morgenbladet fra klagen.

Les også: Ungdom skjenker alkohol og jobber ulovlige nattevakter

– Naturlig at det kommer klager

Også Snøhetta har tatt kontakt med NRK for å få svar på spørsmål de sitter igjen med etter arkitektkonkurransen.

– Det stemmer at vi har mottatt en klage. Alle er i sin fulle rett til å klage, det er en naturlig del av prosessen ved anskaffelser under Loven om offentlige anskaffelser. Det er ikke uventet at en klage ville komme i en så stor og profilert konkurranse som den om vårt nye hovedkontor er, sier prosjektdirektør Tor Hoel i NRK til NTB.

– Selv om det har kommet en klage, mener vi i NRK at konkurransen er gjennomført korrekt. Vi følger opp og svarer ut det tilbyderne måtte ønske, men ønsker ellers ikke til å kommentere denne prosessen ytterligere på nåværende tidspunkt, sier Hoel.

Les også: Forfatter: – Amerikansk økonomi er bygd på utnytting (+)