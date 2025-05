Drapssiktede Millehaugen varetektsfengslet i fire nye uker

Millehaugen får også brev- og besøksforbud i hele perioden fram til 17. juni.

Oslo tingrett publiserte først en kjennelse der Millehaugen ble ilagt isolasjon i to uker, slik hovedregelen er, men publiserte senere tirsdag en rettet kjennelse der isolasjonen er satt til hele perioden.

– I denne saken pågår det omfattende etterforskning som nødvendigvis vil ta tid. Muligheten for bevisforspillelse ved kontakt med andre innsatte virker nærliggende og aktuell, skriver tingretten, og fortsetter:

– Basert på det faktum som er tilgjengelig for retten i dag, er det sannsynlig at siktede vil bli underlagt fullstendig isolasjon også ved en ny prøving om to uker. Retten setter derfor varigheten av denne restriksjonen til fire uker, men legger til grunn at påtalemyndigheten løpende vurderer behovet.

Fjerner medieforbudet

Tingretten tok ikke til følge påstand om fortsatt medieforbud. Dermed får Millehaugen tilgang til å følge medier. Han har hatt medieforbud fram til nå.

Retten slår imidlertid fast at det fortsatt er en «nærliggende og aktuell» mulighet for bevisforspillelse dersom han får ha kontakt med andre innsatte.

På forhånd hadde han begjært seg løslatt fra varetekt. Han har hele tiden nektet straffskyld i saken.

Millehaugen er siktet for drapet på Nokas-raner Metkel Betew, som ble funnet skutt og drept i Godliaskogen på Oppsal i Oslo i påsken. Han ble pågrepet av politiet i Horten etter tre dager. Han har sittet varetektsfengslet i isolasjon siden pågripelsen.

Styrket mistanke

Politiet mener mistanken mot ham er styrket.

– Hovedfokuset nå er å se om det var noen medvirkere eller bestillere, sier politiadvokat Christian Hatlo i Oslo politidistrikt til NRK. Han mener det er mye som taler for at det dreier seg om et bestillingsdrap.

– Men det er altfor tidlig å konkludere, sier Hatlo.

En av politiets hypoteser er at Millehaugen kan ha handlet alene, men de etterforsker også om andre kan ha medvirket.

55 år gamle Millehaugen nekter straffskyld for drapet på Betew. Han har tilbrakt store deler av sitt voksne liv i fengsel og soner nå en dom på 21 års forvaring for bestillingsdrapet på Young Guns-leder Mohammad «Jeddi» Javed i 2009.

Millehaugen var på permisjon da Betew ble drept.