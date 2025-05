Buss for tog i sommer under vedlikeholdsarbeid

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Når togpendlerne tar sommerferie kommer vedlikeholdsarbeiderne på jernbanen på jobb. Også denne sommeren utnytter Bane Nor ferien til vedlikehold på en rekke linjer og stasjoner.

– Vedlikeholdsarbeid bidrar til å redusere risiko for akutte feil. Rett og slett fordi nyere infrastruktur er mindre sårbar enn gamle, nedslitte skinner og anlegg, sier Victor Hansen, direktør for kunde- og trafikkinformasjon i Bane Nor.

Fra 2023 til 2024 økte antall reisende på jernbanen med fem millioner, til 83 millioner.

Drammen stasjon skal ferdigstilles, og alle seks sporene blir tatt i bruk fra 11. august.

På Hovedbanen mellom Oslo S og Lillestrøm blir det arbeid det meste av juli som påvirker linje L1. På Østfoldbanen blir det arbeid mellom Oslo S og Ski. Flere stasjoner blir stengt for å tilpasse dem til nye og lengre tog.

På Drammen-, Vestfold- og Sørlandsbanen blir det også arbeid som påvirker både Sørtoget, Flytoget, Bergensbanen og region- og lokaltog.