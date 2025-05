Baneheia-sakkyndige sikre på at Andersen er pedofil

Av Steinar Schjetne/NTB

– Vi mener han har en pedofili. Den mener vi med sikkerhet er til stede, sa rettspsykiater Terje Tørrissen i Gulating lagmannsrett tirsdag.

Da Baneheia-saken gikk for Sør-Rogaland tingrett, tok de sakkyndige noen forbehold om diagnosen pedofili. Nå konkluderer de to ekspertene med at de er sikre, understreket Tørrissen da han redegjorde for den rettspsykiatriske erklæringen tirsdag.

– Og vi har konkludert med at det foreligger høy risiko for seksuelle overgrep, sa han.

Tørrissen har sammen med Karin Susanne Nordby, spesialist i nevropsykologi, observert Jan Helge Andersen (44) på oppdrag fra retten.

Det som er annerledes i denne rettsrunden enn for et år tid siden, er at Andersen har vedtatt et forelegg for å ha lastet ned og lest noveller som omhandler seksuelle overgrep.

Voldtekt og drap

– Det som særskilt bekrefter diagnosen, er nedlasting av svært alvorlig novellemateriale. Det blir gjennomgått og omformes av ham, sa Tørrissen.

– Vi forholder oss bare til faktum, og det er at han har lest noe av dette og vedtatt forelegget, sa han da han ble konfrontert med forsvareren, advokat Svein Holden, om at Andersen selv hevder han ikke kjente innholdet i novellene før han lastet dem ned, og at han slettet dem da han ble kjent med det.

Ifølge tiltalen drepte Jan Helge Andersen ti år gamle Lena Sløgedal Paulsen i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000 for å skjule at han hadde voldtatt henne. Andersen er fra før domfelt for å ha voldtatt og drept Paulsens venninne, åtte år gamle Stine Sofie Sørstrønen, i samme hendelse.

– Vi mener de pådømte handlingene i 2000 alene trekker langt i retning diagnosen, sa Tørrissen.

Andersen: Feil konklusjon

Andersen nekter straffskyld for forholdene i den nye tiltalen. Tirsdag tok han nok en gang til motmæle mot vurderingene til psykiaterne. Konklusjonen er feil, mener Andersen, som avviste kategorisk at han har noen seksuell dragning mot barn som pedofili-diagnosen bygger på.

– Jeg kjenner meg ikke igjen i det de beskriver, sa Andersen i en tilleggsforklaring tirsdag.

Da politiet gjennomgikk datautstyret til Jan Helge Andersen i forbindelse med etterforskningen som ble gjort etter at saken ble gjenopptatt, fant de «voldsomme mengder» porno, ifølge Holden. En forsvinnende liten andel av dette var ulovlig materiale, sa forsvareren.

Andersen selv understreket i sin forklaring at han vedtok forelegget for den omtalte novellen på anbefaling fra sin forsvarer. Det var for å kunne konsentrere seg fullt og helt om forberedelsene til drapssaken. Vedtaket er ingen erkjennelse av skyld, poengterte han.

Klart for prosedyrer

Lagmannsretten behandling av Andersens anke har pågått i fire uker og er nå inne i sluttfasene. Bevisførselen ble avsluttet tirsdag. Etter en dag med rettsfri, er det klart for partenes prosedyrer torsdag og fredag.

Da saken gikk for tingretten, konkluderte statsadvokat Andreas Schei med å legge ned påstand om at Andersen blir dømt til to års fengsel for drapet på Lena Sløgedal Paulsen (10).

Den lave straffeutmålingen skyldes at Andersen allerede er dømt til 19 års fengsel i Baneheia-saken. Retten kan samlet sett ikke gå utover lovens maksimum på 21 års fengsel.

Aktoratet starter sin prosedyre torsdag klokka 9, mens fredag er satt av til forsvarerne. Bistandsadvokatens finner sted torsdag ettermiddag.