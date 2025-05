Stortingsrepresentant behandlet forslag om barnehageaktør hun selv får betalt av

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Stortingsrepresentant Linda Hofstad Helleland har siden desember sittet i styret til barnehageaktøren Norlandia. Samtidig behandlet Stortinget forslag om å begrense muligheten for at private barnehageeiere kunne tjene penger på å selge barnehagebygg. Det melder VG.

Norlandia har ifølge VG solgt barnehagebygg for flere milliarder kroner og ville derfor blitt rammet hardt dersom forslagene ble vedtatt.

Hofstad satt i Utdannings- og forskningskomiteen, og hun sto oppført i komiteens innstilling som en av de som ville avvise forslaget. Da det ble behandlet i Stortinget, stemte hun mot.

– Jeg har ikke engasjert meg i denne saken. Men man kommer likevel ikke unna å måtte delta i voteringer. Som stortingsrepresentant har man stemmeplikt, skriver Helleland til VG.

Hun forteller at hun har vært opptatt av å være åpen om sin binding til Norlandia, og at dette har vært registrert i Stortingets register for verv og økonomiske interesser hele veien.

Helleland har ikke svart på spørsmål fra VG om hvorvidt hun var i kontakt med noen i Norlandia om saken.