Rekordtap for Oslo Taxi i fjor

Oslo Taxi, som har over 1600 sjåfører, omsatte i fjor for 962,2 millioner kroner, men endte med 25 millioner kroner i underskudd før skatt. Det er det svakeste resultatet i selskapets historie. Underskuddet fører til at egenkapitalen reduseres fra 115,8 til 89,2 millioner kroner.

Størst var tapet på bussvirksomheten, som gikk med 16,8 millioner kroner i minus. I tillegg hadde selskapet advokatutgifter på totalt 7,2 millioner kroner, skriver Dagens Næringsliv.

Den 12. april fratrådte konsernsjef Tonje Grave med umiddelbar virkning. Ifølge Avisa Oslo ble hun avsatt som følge av svake resultater. Grave hadde vært toppsjef siden 2022.

– Jeg har ingen kommentar til årsrapporten før årsmøtet har behandlet den, sier styreleder Rune Lian i Oslo Taxi til avisen.

– Hovedårsaken til årets underskudd baserer seg på økte kostnader, understrekes det i årsrapporten.

Det vises også til at det er iverksatt effektiviserings- og sparetiltak for å bedre lønnsomheten fremover.

