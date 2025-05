Regjeringen lyser ut havvindområder i Utsira Nord: – Viktig steg

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Av Are Føli

Selskaper som ønsker å delta i satsingen på denne typen kraftproduksjon, kan dermed sende inn søknader. Ett av områdene kan se fram til statsstøtte på opptil 35 milliarder kroner.

Energiminister Terje Aasland (Ap) kaller utlysningen et viktig steg videre for regjeringens havvindsatsing.

– Nå følger vi opp havvindsatsingen som regjeringen har sagt vi skal gjennomføre, sier han til NTB.

Må senke kostnadene

Aasland sier utlysningen er viktig av flere årsaker. Norge trenger mer fornybar energi, noe flytende havvind skal bidra til.

I tillegg er tanken at Utsira Nord skal bli en arena for å teste ut ny teknologi og nye løsninger som kan bringe kostnadene ved teknologien ned.

– Det er ingen tvil om at kostnadsnivået nå er høyt, erkjenner Aasland.

Finansminister Jens Stoltenberg (Ap) vakte nylig en viss oppsikt da han stilte seg tvilende til om flytende havvind vil bli kommersielt lønnsomt.

– Det gjenstår å se, sa han til Dagens Næringsliv.

Stoltenberg advarte også om at Norge ikke på varig basis kan subsidiere kraftproduksjon.

– Ingen uenighet

Aasland avviser at det er noen uenighet mellom ham og Stoltenberg i denne saken.

– Regjeringen er opptatt av at vi ikke kan drive permanent med subsidier til enkeltnæringer. Det har vi ikke tenkt til, understreker han.

Energiministeren tror kommersielt lønnsom havvind vil bli mulig på sikt. Samtidig sier han at satsingen på norsk sokkel vil være med på å gi svar på om dette målet virkelig er oppnåelig – eller ikke.

Både Aasland og Stoltenberg mener det er riktig å gi statsstøtte til flytende havvind i en tidlig fase av teknologiutviklingen.

Velger ett område

Utlysningen er lagt opp slik at det først er konkurranse om tre prosjektområder utenfor kysten av Rogaland. Hvert område kan ha en installert kapasitet på inntil 500 megawatt flytende havvind.

Senere skal det konkurreres om hvilket av områdene som vil få statsstøtte på opptil 35 milliarder kroner. I første omgang er det dette området man vil gå videre med.

Vinneren av den siste konkurransen blir den aktøren som trenger minst statsstøtte for å realisere sitt prosjekt.

Satsingen på flytende havvind i Utsira Nord er tidligere blitt utsatt , blant annet rett før en planlagt utlysning i 2023.

Land som så langt har satset på havvind, har basert seg på vindturbiner montert på havbunnen på forholdsvis grunt vann. Norge har få grunne havområder som egner seg for denne varianten av teknologien.

Rødt: – Burde droppet videre havvindsatsing

Sofie Marhaug, som er andre nestleder i Stortingets energi- og miljøkomité og i Rødt, er misfornøyd med utlysningen.

– Regjeringen burde droppet den videre havvindsatsingen. Utsira er et viktig internasjonalt fugletrekk. I stedet for å være føre-var, og å ta hensyn til livet i havet og i luften, durer Aasland på, sier hun.

Marhaug mener at pengene som vil gå til å subsidiere havvind blant annet kunne ha gått til tiltak som energieffektivisering.

– En industriell milepæl for Norge

Jon Evang, bransjedirektør for havvind i Fornybar Norge, roser regjeringen for at utlysningen kommer nå.

– Utlysningen av Utsira Nord er en industriell milepæl for Norge, sier han.

Fornybar Norge opplyser at det i dag er ni aktører som har vist interesse for Utsira Nord.

– Nå blir det svært spennende å se hvor mange som faktisk leverer en søknad innen 15. september. For å sikre skarp konkurranse og en vellykket auksjon senere trenger vi at så mange aktører som mulig deltar, sier han.

Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i arbeidsgiver- og interesseorganisasjonen Offshore Norge, er glad for utlysningen.

– En vellykket satsing på flytende havvind på Utsira Nord vil ikke bare bidra til mer energi som Norge trenger, lavere kraftpriser og reduserte klimagassutslipp, men også til nye arbeidsplasser og sikre at teknologien og kompetansen vi har utviklet innenfor olje- og gassnæringen blir videreført, sier Blindheim.

