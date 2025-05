Partilovnemnda skal undersøke For-reklamen

Siden 17. mai har det hengt reklameplakater i hovedstadens T-banevogner: «Nei til 85 milliarder til krig i Ukraina!». Det er partiet Fred og rettferdighet (For) som står bak reklamen.

Til Altinget uttaler statssekretær Martin Østtveit-Moe (Ap) i Kommunal- og distriktsdepartementet at det er forventet at For rapporterer inn reklameplakatene dersom de overstiger 10.000 kroner.

For stiller til stortingsvalget i høst. Partiet mener at de 85 milliardene som Stortinget planlegger å bruke på støtte til Ukraina, heller bør brukes på velferd i Norge. De har så langt nektet å fortelle hvem som har finansiert kampanjen.

– Nei, vi skal ikke svare på dette, svarer leder Marielle Leraand i For til Altinget.

Regjeringen: – Tar det for gitt

Østtveit-Moe skriver i en uttalelse til Altinget at han tar det for gitt at alle politiske partier følger reglene.

Han orienterer om at det er ulovlig for partier å motta bidrag fra givere som er ukjent for partiet. Hvis beløpet overstiger 10 000 kroner i et valgår, skal partiene rapportere dette inn.

– Jeg tar for gitt at alle politiske partier overholder disse reglene og innrapporterer pengebidrag som overstiger dette beløpet, uttaler Østtveit-Moe, og understreker at det er partilovnemnda som kontrollerer at partiloven overholdes.

Partilovnemnda undersøker saken

Partilovnemndas leder Ragna Aarli bekrefter til NRK at de skal undersøke saken. Etter de mange henvendelsene om saken skal nemnda diskutere videre oppfølging på et planlagt møte 27. mai, sier hun.

– I utgangspunktet må vi jo ta kontakt med partiet. Det at de ikke ønsker å opplyse til mediene hvordan kampanjen er finansiert, betyr jo ikke at de nødvendigvis ikke vil være åpne overfor oss. Så det må vi undersøke først, sier Aarli.

På Partilovnemndas nettsider er det bare registrert ett bidrag på 50.000 kroner til partiet.

– Jeg skjønner at folk stiller spørsmål ved om det kan være tilstrekkelig til å finansiere den tapetseringen på T-banen som finnes i dag, sier Aarli.

Leerand er ikke bekymret for at saken kommer opp i Partilovnemnda.

– Vi har ingen problemer med å bli undersøkt. Det er veldig bra at de undersøker, og vi har ingenting å skjule, sier hun til NRK.

Kan koste 1,4 millioner

Ifølge VG er 1,4 millioner kroner standard pris for en reklamekampanje for alle vogner og linjer i Oslo.

Sporveiens pressekontakt Tone S. Tuhus bekrefter til VG at JCDecaux etter vanlig praksis har framforhandlet en rabatt i dette tilfellet. Endelig pris er konfidensiell, men ligger ifølge Sporveien på et normalt nivå.

De bekrefter også at det var partiet selv som sto som juridisk avtalepart og betalende kunde for reklamekampanjen.

