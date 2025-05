Nye dagligvaretiltak fra regjeringen

Av Anders R. Christensen/NTB

– Økte priser på mat er noe husholdningene merker på lommeboka hver eneste dag. Tøffere konkurranse i dagligvarebransjen vil kunne bidra til at vi forbrukere får bedre utvalg, og at prisveksten på mat går ned. Derfor vil regjeringen bedre konkurransen i bransjen gjennom flere nye tiltak, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

Mandag la han og næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) fram nye tiltak som de mener kan bidra til lavere priser i dagligvarebransjen.

Det kommer blant annet som følge av at matvareprisene har gått mer opp enn den generelle prisstigningen de siste årene. I april var matvareprisene 3,1 prosent høyere enn for et år siden, mens den generelle prisveksten var på 2,5 prosent.

– Konkurransen er fremdeles ikke god nok for forbrukerne, sier Myrseth.

Ser på fordelsprogrammer

Noe av det regjeringen nå går løs på, er dagligvarekjedenes fordelsprogrammer og bonuser. I dag har Norgesgruppen blant annet Trumf og kjedespesifikke fordelsprogrammer hos Kiwi og Meny, mens Rema 1000 og Coop også har sine programmer.

– Det er tilbudspriser som ender opp med å være annerledes enn de du betaler til slutt, sier Støre på en pressekonferanse mandag.

Regjeringen skriver i en pressemelding at mange forbrukere opplever at dagligvarekjedenes fordelsprogrammer forsterker forvirringen rundt priser.

– Regjeringen vil derfor både prioritere tilsyn med fordelsprogrammene og utrede hvordan de påvirker forbrukernes mulighet til å orientere seg i dagligvaremarkedet, skriver regjeringen.

– Regjeringen vil gi Forbrukertilsynet i oppdrag å snarest mulig å iverksette aktuelle tiltak, skriver de videre.

Vil ha mer åpenhet

Regjeringen vurderer også tiltak mot at dagligvareaktørene skal kunne innføre konkurransevridende begrensninger i hverandres tilgang til egnede butikklokaler.

De mener også at verdikjeden for mat må bli mer åpen.

– Flere aktører i dagligvarebransjen har en komplisert selskapsstruktur, med store konsern og mange datterselskaper, og de kontrollerer flere ledd i verdikjeden. Dette gjør verdikjeden lite transparent, skriver regjeringen.

De vil nå undersøke om krav til regnskapsmessig og funksjonsmessig skille mellom leddene i dagligvarebransjen gir mer åpenhet og mer effektivt tilsyn.

Kommentar: Historisk for bøndene

Både LO og NHO støtter regjeringens grep

Både LO og NHO gir sin støtte til regjeringens varslede grep for å gå dagligvarebransjen nærmere etter i sømmene.

– Dagligvaregigantene må kontrolleres. Det krever et sterkt og uavhengig Dagligvaretilsyn med myndighet til å føre tilsyn, håndheve regelverket og ilegge sanksjoner, sier nestleder Are Tomasgard i LO.

Partene i arbeidslivet stiller seg bak tiltakene som ble lansert mandag formiddag.

– Forbrukerne må få bedre innsikt i hva de faktisk får gjennom ulike fordelsprogrammer, og nye aktører må lettere få tilgang til butikklokaler, sier Tomasgard.

Bransjedirektør Linda Vist for Handel i NHO Service og Handel sier hun er glad for at regjeringen tar grep for bedre konkurransesituasjonen i dagligvarebransjen.

– Dette har vi vært opptatt av lenge, og vi har foreslått flere tiltak for at det skal bli lettere for nye aktører å etablere seg i norsk dagligvare. Vi vil nå sette oss grundig inn i de konkrete forslagene, sier Vist.

Forbrukerrådet bifaller

Regjeringens varslede tiltak for å ettergå dagligvarebransjen er gode, mener leder Inger Lise Blyverket i Forbrukerrådet.

– Forbrukerrådet har jobbet i mange år for å bedre konkurransen i et marked ingen forbrukere kan velge bort. Tiltakene regjeringen foreslår er gode, og vil bidra til å styrke konkurransen og gjøre det lettere for forbrukerne å ta informerte valg, sier Blyverket mandag ettermiddag, etter at Støre og Myrseth la fram de nye tiltakene.

Blyverket mener tiltakene er gode, særlig at man vil kartlegge hvordan de ulike fordelsprogrammene påvirker muligheten til å orientere seg i markedet Hun etterlyser imidlertid enda sterkere virkemidler på noen områder.

– Vi mener imidlertid at vi trenger mer kraftfulle forslag enn for eksempel at avtaler om hylleplass skal gjøres skriftlig, når andre land som Storbritannia og New Zealand allerede har forbud om betaling for hylleplass, sier forbrukerrådet.

Les også: Trump «2.0» fikk Nato til å skjelve. Nå er stemningen snudd på hodet (+)

Debatt: Snakk om storm i et pilsglass!