Ny tiltale mot Manshaus – påtalemyndigheten mener han er tilregnelig

I tiltalen holder Statsadvokaten fast på at Manshaus var tilregnelig da han begikk drapet på sin adoptivsøster og angrep en moské i Bærum i 2019, skriver Aftenposten.

Det tas forbehold om påstand om forvaring, men subsidiært er det tatt høyde for dom på overføring til tvungent psykisk helsevern. Det betyr at det kan bli aktuelt for aktor å be om overføring til tvungent psykisk helsevern dersom bevisene som blir lagt fram i en ny rettsrunde tilsier det.

Manshaus ble i 2020 dømt til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år for handlingene i 2019. Hans forsvarer, Unni Fries, har hele tiden argumentert for at det er tvil om hans tilregnelighet.

I mars i fjor ble saken mot Philip Manshaus gjenåpnet av Gjenopptakelseskommisjonen.

To sakkyndige som var oppnevnt av kommisjonen, konkluderte med at Manshaus var å anse som psykotisk og dermed utilregnelig på gjerningstidspunktet.

– Etter å ha innhentet flere opplysninger og vurdert saken på nytt, er det påtalemyndighetens syn at det ikke er grunn til å vurdere tilregnelighetsspørsmålet annerledes nå enn da saken ble behandlet i tingretten i 2020, sier statsadvokat Trude Antonsen til Aftenposten.

En ny rettssak er berammet i Oslo tingrett fra 10. til 26. september.

