Norad-tall: Bistand gir store kutt i klimagassutslipp

– Konservativt beregnet bidrar norsk klimabistand med utslippskutt som er om lag like store som halvparten av norske utslipp, sier Norad-direktør Bård Vegar Solhjell til NRK.

Ifølge tallene førte norsk klimabistand til reduserte utslipp på 22,4 millioner tonn CO2 i 2023. Til sammenligning var de totale utslippene i Norge samme år 46,6 millioner tonn CO2, skriver kanalen.

Det er imidlertid mye usikkerhet i tallene, og tallene Norad legger fram handler om å unngå økte utslipp, i stedet for å redusere utslipp, ifølge NRK.

– Det er i stor grad samme måter å beregne på, bare større usikkerhet i mye av det vi gjør enn det vi har i Norge, sier Solhjell.

Norad-direktøren sier at de har beregnet forsiktig, slik at de heller har oppgitt for små tall enn å blåse dem opp.

I 2023 var Norges klimabistand på til sammen 10,9 milliarder kroner, ifølge Norad.