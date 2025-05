Frykter folk vil fryse i hjel om strømmen går

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

En undersøkelse fra Fornybar Norge, utført av Norstat, viser at nordmenn i økende grad mangler beredskap for lengre strømstanser. Tallene viser at én av tre husholdninger kun har strøm som varmekilde, melder NRK.

– I verste fall betyr det fare for liv og helse, sier pressesjef Thor Egil Braadland i Fornybar Norge til kanalen.

Han peker på at mange nye boliger bygges uten alternative varmekilder, og frykter konsekvensene for sårbare grupper dersom strømmen blir borte over tid.

– De aller fleste nyere blokkleiligheter har verken pipe eller fjernvarme i dag. Så det er jo hovedsakelig et prisspørsmål, sier Braadland.

I storbyene mangler over halvparten av innbyggerne tilgang på alternativ oppvarming.

Tore Kamfjord, utredningsleder i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, erkjenner at situasjonen ikke er ideell, men mener det finnes tiltak:

– Hvis man bor i en leilighet uten annen oppvarming enn elektrisitet bør man enten vurdere en gassovn eller en parafinovn i beredskap, eller ha en plan for hvem man kan reise til, sier han.

