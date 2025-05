Frp: Kampen er over for å redde Ullevål sykehus

Av Anne Marjatta Gøystdal/NTB

Fremskrittspartiet er fortsatt kritisk til nedleggelsen, men vil ikke stemme for et forslag om å stanse planene i tolvte time.

– Det gjør litt vondt. Ikke bare litt, heller, men utbyggingen av nytt sykehus har kommet så langt at det er for sent, sier partiets helsepolitiske talsmann Bård Hoksrud til NTB.

– Spaden ble satt i jorda i fjor, og byggingen er godt i gang. På et tidspunkt må man si at man setter strek, sier han.

Frps helsepolitiske talsmann Bård Hoksrud sier at kampen for å stoppe nedleggelse av Ullevål sykehus er over og at partiet ikke vil stemme for et slikt forslag i Stortinget. (Ole Berg-Rusten/NTB)

Et siste forsøk

Det har likevel vært varslet omkamp i helsekomiteen på Stortinget.

En uvanlig konstellasjon samlet seg om et forslag om å forsøke å stanse sykehusnedleggelsen: Rødt, Senterpartiet og SV – som også har fått med seg de to enkeltrepresentantene fra Pasientfokus og uavhengige Christian Tybring-Gjedde.

– Det er siste sjanse. Nå eller aldri, sa Senterpartiets Kjersti Toppe til Avisa Oslo tidligere i vår.

Tirsdag legges innstillingen fram i helsekomiteen. Men uten Frps støtte, vil forslaget ikke ha mulighet til å få flertall.

Arbeiderpartiet og Høyre sentralt har hele tiden støttet nedleggelsen, selv om det også har vært lokal motstand i partiene. Partiene har til sammen 84 stortingsrepresentanter – akkurat ett for knapt for å danne flertall sammen. Hvis alle de andre stortingsrepresentantene hadde gått sammen, ville det lyktes dem å stanse nedleggelsen.

Frp landet på sin beslutning for to-tre uker siden, ifølge Hoksrud. Partiet har tidligere stemt mot sammenslåingen, men har nå snudd.

– Vil suge ut alt av penger fra Helse sør-øst

– Vi har vært kritiske hele veien, og jeg frykter konsekvensene av denne omleggingen. Både når det gjelder areal og kostnader. Dette vil suge penger ut av hele Helse sør-øst og alle de andre sykehusene i helseregionen, sier han, men gjentar at det er for sent.

Det har vært en rekke forsøk de siste årene på å forsøke å stanse nedleggelsen. Både stortingspolitikere, lokalpolitikere og en aksjonsgruppe har engasjert seg.

Frp og Sp peker nå på hverandre for å forklare hvorfor det gikk som det gikk.

– Partier som stemmer mot dette forslaget nå, bærer et stort ansvar, sier Sps helsepolitiske talskvinne Kjersti Toppe.

Hun mener det ikke er for sent å trekke i nødbremsen.

Sp var i utgangspunktet mot sammenslåing, men svelget kamelen da partiet gikk inn i regjering med Arbeiderpartiet. Toppe har overfor Aftenposten omtalt det som partiets «største og mest smertelige tap». Etter at regjeringssamarbeidet var over, tok Sp opp kampen igjen.

Gir ikke opp

Mens Hoksrud mener at siste punktum nå blir satt i saken, avviser Toppe at motstanderne vil gi opp.

– Nei, det har vi ikke samvittighet til. Dette har enorme virkninger, både med tanke på areal og det økonomiske, sier hun.

I forslaget som nå skal behandles, ber partiene om at byggingen av Nye Rikshospitalet på Gaustad stanses inntil man har fått utredet hva konsekvensene blir for de andre sykehusene i regionen.

Funksjonelle bygg på sykehustomta må ikke bli revet, og planene om å selge tomta må stilles i bero, heter det i forslaget.

