Flere norske ungdommer vet ikke hva de vil bli

Andelen 15-åringer som ikke vet hvilket yrke de vil ha som voksne, er mer enn doblet på sju år. I 2015 svarte 21 prosent at de ikke kunne si hvilket yrke de så for seg som 30-åringer. I 2022 var andelen mer enn dobbelt så høy.

– OECD sier at det er usikkert hva som er årsaken til at tallet har økt, sier Ingjerd Espolin Gaarder, leder for Kvalitet i karriereveiledning i Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse til NRK.

Hun sier OECD blant annet peker på pandemien og krigen i Ukraina som mulige årsaker til økt usikkerhet om framtiden.

– Og også andre undersøkelser viser at ungdom er mer usikre og også mer bekymret enn tidligere, sier Espolin Gaarder.

Hun peker også på klimaendringer, kunstig intelligens og et arbeidsliv i rask endring som faktorer som kan bidra til usikkerhet.

Undersøkelsen viser at andelen norske 15-åringer som er usikre på yrkesvalg, er høyere enn snittet i OECD-landene.