Elev skal ha fått hvitt pulver i potetgullpose – sendt til sykehus

– Det er noen elever som skal ha puttet et hvitt pulver i potetgullposen til en medelev. Denne eleven ble akutt syk og er fraktet til Ahus, sier operasjonsleder Ronny Samuelsen til Romerikes Blad.

Det er foreløpig uvisst hva slags pulver eleven skal ha fått i seg.

Hendelsen skjedde i storefri mandag på en videregående skole i Akershus. Samuelsen sier at politiet har en mistanke om hvem som står bak.

– Politiet er på skolen for undersøkelse og avhør. Tilbakemelding fra Ahus er at eleven er våken, bevist og at det skal gå bra med han, opplyser Samuelsen til pressen.

Politiet har iverksatt etterforskning av hendelsen.

