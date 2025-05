Dovrebanen stengt i helga – skippertak for vedlikehold

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

– Noen helger i året er vi avhengige av å stenge sporet for togtrafikk for å gjøre nødvendige tiltak på en enda mer effektiv og driftssikker måte, sier regiondirektør Kristine Jessen i Bane Nor i en pressemelding mandag.

På grunn av vedlikehold og oppgradering på Dovrebanen 24. og 25. mai blir det buss for tog på hele strekningen mellom Eidsvoll og Trondheim.

– Vi skal reparere og bytte sporveksler, sviller og skinner. Det er også viktig å sjekke og utbedre stikkrenner, slik at nedbørsmengder ikke vasker bort jorden under jernbanesporene. I tillegg skal vi utføre rensk og sikring av fjell langs sporet og utføre arbeid med kontaktledninger for å nevne noe, sier Jessen.

Noen steder skal det jobbes døgnet rundt for å få gjort mest mulig.

Bane Nor minner om at det er farlig og forbudt å ferdes i eller i nærheten av jernbanespor og høyspenningsanlegg.

– Selv om den vanlige togtrafikken er innstilt, kan det komme arbeidstog når som helst.