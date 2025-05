Åpner for at bedriftseiere kan få utsatt formuesskatt

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

I et forslag som Finansdepartementet mandag sendte ut på høring, foreslås det å tillate utsettelse av formuesskatt for bedriftseiere med likviditetsproblemer, skriver Finansavisen.

Forslaget, som kan bli en del av statsbudsjettet for 2026, vil la skattytere utsette betalingen i inntil tre år. Ordningen vil gjelde for skatteregninger over 30.000 kroner og skal kun gjelde bedriftseiere, og formuesskatt tilknyttet virksomheten.

«En ordning med rett til utsatt betaling av formuesskatten vil kunne bidra til å avbøte reelle, kortsiktige likviditetsutfordringer ved at skattytere ikke trenger å ta ut kapital fra bedriften til å betale formuesskatten,» heter det blant annet i forslaget.

For å sikre at ordningen kun benyttes av de med reelle likviditetsutfordringer, foreslår departementet en rente på det utsatte kravet. Renten er satt til Norges Banks styringsrente pluss 5 prosentpoeng, som i dag ville tilsvare 9,5 prosent.

Finansdepartementet mener at likviditetsproblemer knyttet til formuesskatt ikke er utbredt, men åpner for at det kan forekomme i enkelte tilfeller.

Forslaget innebærer en lovendring og kan potensielt bli en varig ordning, i motsetning til lignende midlertidige ordninger i 2016, 2017 og 2020.

Frist for høringsinnspill er 30. juni 2025.

Les også: Ekspert med klart rente-råd til Norges Bank

Kommentar: Høyresiden vil svekke Kirken, NRK og det organiserte arbeidslivet