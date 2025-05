14-åring i stjålet bil forsøkte å stikke av fra politiet

Det var i 9.15-tiden at en politipatrulje så en bil som var meldt stjålet på Stovner i Oslo.

– Politiet oppfattet det som at bilen prøvde å unndra seg kontroll. Grunnet tidligere vitneobservasjoner var det grunn til å tro at bilfører muligens var under lovlig alder for å kjøre bil. Politiet avbrøt derfor forfølgelsen, skriver operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt på politiloggen i 10-tiden mandag.

Kort tid etter ble bilen funnet parkert på Grorud, og politiet så en gutt og en jente som løp fra bilen.

– Etter at bilfører hadde løpt fra stedet, rullet bilen inn i et gjerde på stedet, skriver Pedersen.

Klokken 10.17 melder politiet at en hundepatrulje har funne den antatte bilføreren i nærheten av bilen.

De opplyser til pressen at den mistenkte er en 14 år gammel gutt.