Støre: Norge fordømmer Israels angrep mot Gaza i natt

– Norge fordømmer Israels angrep mot Gaza i natt, der over hundre mennesker er drept, og blant dem mange barn, sier Støre i en uttalelse til NTB.

– Israel bruker lidelse og sult som våpen mot befolkningen i Gaza. Vi får daglige uttalelser fra den israelske regjeringen, som sier rett ut at de forsvarer at befolkningen sulter og fordrives. Dette er klart i strid med folkeretten.

– Volden må stoppe, gislene må frigis og nødhjelp må få slippe inn. Den humanitære situasjonen på Gaza er katastrofal, sier han videre.

Over hundre mennesker ble søndag drept i israelske angrep i Gaza, melder lokale kilder. Mange barn skal ha blitt drept i et angrep på en teltleir for flyktninger.

Luftangrep fortsatte utover søndagen, etter en rekke dødelige angrep natten i forveien. Den siste angrepsbølgen kommer samtidig som matmangelen brer seg på Gazastripen, som følge av Israels blokade.