Norgesferie trumfer utlandet i sommer

Åtte av ti nordmenn skal på sommerferie i år, ifølge en undersøkelse Kantar har gjennomført for NHO Reiseliv.

Av dem skal hele sju av ti tilbringe hele eller deler av ferien i Norge. Dette er det høyeste tallet som er målt i undersøkelsen noensinne.

Norge framfor utlandet

I fjor var første gang siden 2019 at flere valgte kun å reise utenlands framfor kun å dra på norgesferie. I år har dette snudd.

Andelen som kun skal på ferie i Norge, har økt med 6 prosentpoeng, mens andelen som bare reiser til utlandet, har gått ned tilsvarende.

Omtrent like mange som i fjor planlegger å feriere i Sverige eller Danmark, mens. nedgangen i utenlandsferier er i hovedsak for reiser til land i Europa.

30 prosent oppgir at de skal kombinere Norge og utlandet i sommer. Det er en nedgang på 1 prosentpoeng.

Avlyser fordi det er for dyrt

Økonomien spiller inn, blant annet den svake kronen.

25 prosent oppgir at de enten må planlegge norgesferie fremfor utenlandsferie, eller at de avlyser den planlagte utenlandsferien, fordi det blir for dyrt. Det er en økning på 4 prosentpoeng, som er signifikant.

21 prosent må enten avlyse eller redusere omfanget av utenlandsferien som følge av endrede tollsatser og økonomisk usikkerhet.

Innlandet og Vestland mest populært

Blant dem som tilbringer ferien i Norge, skal litt over halvparten være på Østlandet.

Fordelt på fylker er Innlandet og Vestland mest populært. 20 prosent planlegger å feriere i Innlandet, mens 18 prosent vil til Vestland.

Blant de store byene er Oslo desidert det mest populære reisemålet. En andel på 29 prosent planlegger Oslo-tur, etterfulgt av Trondheim (16 prosent) og Bergen (12 prosent).

Færre til fornøyelsesparker

De fleste skal tilbringe norgesferien på hytta og/eller besøke venner og familie, men andelen går ned. Samtidig er det en økning i andelen som skal bo på hotell, og blant dem som skal bo i bobil, campingvogn og telt.

Nordmenn får dessuten ikke nok av fjellturer. 47 prosent skal gå i fjellet, en økning på 7 prosentpoeng fra i fjor.

Blant dem som skal besøke fornøyelsesparker, er det en nedgang på 4 prosentpoeng. 14 prosent har planer om dette.

