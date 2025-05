Vipps advarer mot svindelforsøk på nasjonaldagen

17. mai er en av dagene det vippses aller mest i året, og det har tydeligvis svindlere merket seg.

«Vi vil informere deg om at kontoen din midlertidig er satt på hold på grunn av manglende eller utdatert informasjon. For å gjenopprette full tilgang, vennligst oppdater kontodetaljene dine ved å klikke på lenken nedenfor», står det i en epost som NTB er blitt tipset om at folk har mottatt natt til 17. mai.

Avsender utgir seg for å være Vipps. Men det er bare tull.

– Vi kontakter deg kun i appen hvis vi ønsker at du skal oppdatere eller endre dine personopplysninger. Vi kontakter deg ikke via telefon, epost, eller SMS, sier senior kommunikasjonsrådgiver Cato Gjertsen i Vipps til NTB.

– Økende omfang

Han forteller at de har sett en økning i antall svindelforsøk på epost til privatkunder den siste uken.

Flere har ringt inn til kundeservice for å spørre om dette er reelt eller om det er et svindelforsøk.

– Det er jo positivt, fordi det viser at budskapet om at man ikke skal trykke på lenker, synker inn. Det er også folk som forteller at de har klikket på lenken, men som har fått kalde føtter, sier han.

Han sier det er vanskelig å si hvor mange som har blitt svindlet.

– Men det er et økende omfang i svindelforsøk nå. Det vi ofte også ser, er at denne typen svindler henvender seg mot eldre og sårbare grupper som kanskje er mer godtroende og kanskje ikke like digitalt avanserte, sier han.

Forbereder seg på mye trøkk

Vipps forbereder seg nå på mye bruk på nasjonaldagen.

Rundt omkring i landet er det mange som bruker betalingstjenesten til å selge vafler, is, brus og kaker og annet på ulike arrangementer.

– Det er særlig midt på dagen at det blir mye trøkk, når skolegårdene åpner, sier han.

– Vi er jo veldig glad for at vi får lov til å være en liten del av folks hverdag og gjøre den enklere. Vi blir vel cirka 30 stykk her på Vipps-kontoret i dag. Folk på kundesenteret, teknologer, utviklere, alle mulige roller som jobber hardt for at folk kan vippse som normalt.

