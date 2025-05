Kronprinsfamilien hilste til barnetoget – prinsessen stilte i ny bunad

Prinsesse Ingrid Alexandra stilte ifølge Nye Troms i sin splitter nye Bardu- og Målselvbunad.

Den fikk hun i gave fra Målselv kommune i forbindelse med at hun skulle avslutte førstegangstjenesten ved Skjold leir i april.

– En bunad symboliserer tilhørighet, og jeg er glad for at jeg hører litt til her etter å ha bodd her siden januar i fjor. Jeg gleder meg masse til å bruke bunaden, sa prinsessen da hun mottok gaven.

Ordfører i Målselv kommune Martin Nymo (H) var blant dem som overrakte prinsessen bunaden i april.

– Vi hadde ingen forventninger om at hun kom til å bruke den akkurat i dag. Jeg holdt en tale da hun fikk den hvor jeg sa at vi håpte hun ville bruke den i offisielle sammenhenger, sier Nymo til Nettavisen på nasjonaldagen.

Kronprinsesse Mette-Marit, kronprins Haakon, prins Sverre Magnus og prinsesse Ingrid Alexandra hilser til barnetoget under 17.mai-feiringen på Skaugum i Asker. Prinsesse Ingrid Alexandra i Bardu- og Målselvbunad. (Lise Aaserud/NTB)

– Vi er meget stolt over at hun tar den i bruk såpass kort tid etter at hun fikk den. Det er veldig stas.

Også resten av familien stilte i bunad.

17. mai-været på Skaugum var upåklagelig, og hele kronprinsfamilien så ut til å kose seg.

De smilte til toget som gikk forbi, og hadde flagg i hendene.

Den kongelige hunden Molly Fiskebolle var også ute på trappen en kort stund, men stakk inn igjen etterpå, forteller NTBs fotograf.

