Få hendelser under nattens russefeiring: – Høy musikk og litt fyrverkeri

Natt til 17. mai regnes som selve finalen når russen markerer at 13 års skolegang snart er fullført.

For mange er natt til 17. mai forbundet med blant annet fyll, bråk og altfor høy musikk, men operasjonsledere i landets politidistrikter forteller til NTB at russen stort sett har oppført seg på en god måte.

Vest politidistrikt forteller om få meldinger – kun noen få om støy – mens både Nordland og Troms politidistrikt kaller russens oppførsel for eksemplarisk.

Politiet i Øst politidistrikt forteller at det har vært roligere enn forventet. Her har de kun hatt noen få meldinger om høy lyd. Det er samme svar NTB får fra Vest politidistrikt.

– Enten har det ikke vært så voldsomt, eller så har russen funnet seg steder der få har blitt plaget, sier operasjonsleder Tatjana Knappen i Vest politidistrikt.

Forstyrret nattesøvn

De fleste politidistriktene melder om at flere har fått forstyrret nattesøvnen av høy musikk fra russebusser, men ut over dette er det ingen som har registrert noen alvorlige russehendelser.

I Agder forteller politiet om noe amper stemning ved et russearrangement i Tvedestrand. Her var det tilløp til slåssing med mange involverte russ, men situasjonen hadde allerede roet seg da politiet kom til stedet.

I Lier i Sørøst politidistrikt ble to menn på 18 og 20 år bortvist etter at de var i besittelse av et knokejern og to telefoner som ikke tilhørte dem. Telefonene tilhørte noen russ som deltok i et arrangement i nærheten.

Høy musikk og fyrverkeri

Også i politidistriktene i Finnmark, Innlandet og Møre og Romsdal meldes det om høy musikk fra russebusser og litt amper stemning enkelte steder – men ingen alvorlige hendelser.

I Oslo får russen godkjentstempel av operasjonsleder Per-Ivar Iversen. Han forteller om noen oppdrag som har med russen å gjøre, men at det ikke har vært mye.

I tillegg til klager på høy musikk er det kun noe fyrverkeri, som ble skutt opp ved Tryvann, som skiller seg ut fra de vanlige oppdragene i Oslo politidistrikt.

Heller ikke politidistriktene Sørvest og Trøndelag melder om noen større hendelser utenom det vanlige med nattens russefeiring.

Les også: Senterpartiet vil ha gratis vaksine til russ

Les også: Lyd-advarsel om russebusser: – Tilsvarer lyden av et jetfly

Les også: Russ alvorlig skadet etter russebussulykke: – Potensielt livstruende