Vendela Kirsebom fikk feilaktig mellomnavnet «Birgitta» og ble tillagt to falske sitater i VG-artikkelen. Nå bekrefter rampelys-sjef Randi Elise Midtskog at de gjør endringer til Journalisten.

Sitatene kom i en artikkel om en merkevarekrangel mellom Vendela Kirsebom og Victoria Beckham.

– Vi har nå gjort endringer i verktøyet for å unngå at vi kan gjøre samme feil igjen. Vi har også gjennomgått rutinene våre for å sikre at vi skal lære av feilen til neste gang, sier Midtskog til Journalisten.