Vegvesenet: Store trafikale utfordringer i Oslo-området de kommende årene

– Det er umulig å gjennomføre så omfattende tiltak uten at trafikken blir berørt. Dette gjelder spesielt større vedlikeholdstiltak for bruer, sier seksjonssjef Gunnar Eiterjord i Statens vegvesen.

I en pressemelding lister Vegvesenet opp 21 bruer som enten i år eller de kommende årene må gjennom vedlikehold. Felles for flere av bruene er at det må gjennomføres betongrehabilitering, eller at det skal legges nye fuger.

– Dette er dessverre arbeider vi ikke kan utsette lengre, forteller Eiterjord.

Han understreker at alle bruene er trygge å bruke så lenge de er åpne for trafikk, og at de vil forsøke å utføre så mye arbeid som mulig i helger, på netter og i ferier.