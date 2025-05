To biler sto i brann på Lindeberg i Oslo

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Nødetatene rykket klokken 3.49 ut til Lindeberg i Oslo etter melding om brann i en parkert bil, som senere spredte seg videre til nok en bil.

De to bilene anses som totalskadet, mens ytterligere en bil har fått mindre skader.

Like etter klokken 4 hadde brannmannskapene kontroll på brannen, og det var ikke ytterligere spredningsfare, forteller operasjonsleder Alexander Østerhaug i Oslo politidistrikt til NTB.

Det er ikke meldt om personskader.

Årsaken til at det begynte å brenne er ikke kjent, men politiet opplyser at de ikke kan utelukke at brannen er påsatt.