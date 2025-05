Støre: – Israel bruker sult og lidelse som våpen

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Han viser til Israels blokade av Gazastripen, som har vart siden begynnelsen av mars.

– I over to måneder har de israelske forsvarsstyrkene systematisk hindret livsnødvendigheter: mat, vann, medisiner, å komme fram til folk, sier Støre.

– Det er på vei til livstruende sult. For barn og unge, som er flertallet av Gazas befolkning, er sult livsødeleggende i seg selv, legger han til.

Eksperter har advart om at katastrofal hungersnød kan ramme nesten halv million mennesker på Gazastripen.

– Det vi nå ser på Gaza, hvor vi har fulgt utviklingen siden denne dramatiske situasjonen startet i oktober 2023, er at Israel nå bruker sult og lidelse som våpen, sier Støre.

En slik taktikk vil være i strid med folkeretten. Støre viser også til den israelske regjeringens uttalelser om flytting av Gazas befolkning til andre land.

– Vi får daglige uttalelser fra den israelske regjeringen, som sier i klartekst at de forsvarer at befolkningen sulter og fordrives.

Regjeringen i Israel har avvist at det i dag er hungersnød på Gazastripen og også nektet for at landet står bak folkemord i det palestinske området.