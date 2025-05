Stoltenberg gir ikke opp håpet om skatteforlik

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

På kvelden 6. mars gikk Stoltenberg brått ut med invitasjonen til en skattekommisjon. Knappe 24 timer senere var invitasjonen død og begravet av nesten alle andre partier på Stortinget.

– Dette er en dårlig idé. Dropp den. En kommisjon nå før valget kan framstå som en manøver for å slippe en nødvendig debatt om skattepolitikk i valgkampen, sa SV-leder Kirsti Bergstø til NTB den gangen.

Finansministeren ga ikke opp håpet, og slo fast at «Vi har sett større mirakler før.» Og det står han fast ved også i midten av mai.

Sier de er klare etter valget

– Selv om Høyre og Fremskrittspartiet avviste en skattekommisjon som kunne legge grunnlaget for et forlik, som vi har hatt før de andre forlikene vi har inngått om skatt, så har de sagt at de er klare etter valget, sier Stoltenberg til NTB.

Høyre, Venstre og KrF har sammen gått ut med et forslag som forplikter til en skattereform i neste stortingsperiode, et forslag Arbeiderpartiet også støtter, kom det fram i Dagens Næringsliv i slutten av mars. Fremskrittspartiet støtter ikke dette forslaget, da de ikke ser poenget med en ny skattekommisjon, og heller vil gjennomføre skattekutt raskt.

Verken SV eller Senterpartiet var med på det borgerlige forslaget. Men Stoltenberg er klar på at han gjerne går i gang med skattereformen sin nå.

Næringslivstopper på laget

– Jeg skulle gjerne satt i gang nå, men hvis de sier at de vil vente til etter valget, så får vi vente til etter valget, konstaterer han.

Stoltenberg fikk uventet støtte onsdag. Av flere norske næringslivstopper i E24.

– Det var et forsøk på å få til mer stabilitet og forutsigbarhet, og så ble det veldig fort torpedert. Man må bli enige om en skatteinfrastruktur som er bedre rigget enn den vi har nå, sier tidligere Schibsted- og NHO-sjef Kristin Skogen Lund.

– Riktig. Og det kan godt være summen er helt lik, men innretningen bør være annerledes. Det er ikke bra at så mange flytter ut. Vi må ha et bredt skatteforlik, sier hotellkongen Petter Stordalen.

Les også: Derfor er Odd Nerdrum så kontroversiell i kunstmiljøet (+)

Les også: Møter du en som foretrekker Netflix and chill – kom deg til helvete vekk! (+)

Les også: Fra lynolsniffende unggutt til Det ovale kontor (+)