Sp om jordbruksoppgjøret: – I utgangspunktet positivt

– Det er bra at Arbeiderparti-regjeringen ikke har fått gjennomslag for å øke gapet mellom landbruket og andre grupper, sier Senterpartiets Erling Sande, som er leder i næringskomiteen på Stortinget.

Staten og Norges Bondelag ble fredag enige om en jordbruksavtale som sikrer bøndene 1,1 milliarder kroner mer neste år.

Bøndene krevde egentlig 2 milliarder kroner, mens regjeringen tilbød 805 millioner kroner.

Sande mener at enigheten «i utgangspunktet» er positiv.

– Samtidig må jeg si at jeg fortsatt er skuffet over Arbeiderparti-regjeringens svake utgangspunkt for forhandlingene. De startet forhandlingene med å levere en kald skulder til landbruket. Det er likevel imponerende at landbruket har klart å forhandle inn over 300 millioner kr i forhandlingene sier Sande.