Mehl overlater budsjettforhandlingene til Pollestad

Mehl bryter dermed en lang praksis om at det er partienes finanspolitiske talspersoner som leder budsjettforhandlingene på vegne av partiet sitt på Stortinget, det skriver NRK.

– Jeg er fraksjonsleder for finans og har vurdert at det er mest formålstjenlig at Geir leder forhandlingene nå, sier Mehl til NRK.

Geir Pollestad har tidligere vært finanspolitisk talsperson for Senterpartiet og budsjettforhandler før han ble statsråd i 2023.

Torsdag la regjeringen fram revidert nasjonalbudsjett for året. Nå starter de forhandlinger med Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti for å få vedtatt budsjettet i stortinget.