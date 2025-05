Helse sør-øst må utsette konkurranse om rusbehandlingstilbud

Det inntil den opprinnelige anbudsrunden har blitt behandlet i retten, melder NRK.

Dermed ga tingretten Tyrili og sju andre TSB-aktører medhold i at konkurransegrunnlaget for det store rusbehandlingsanbudet til Helse sør-øst var uklart, og at konkurransen må avlyses.

Åtte private aktører saksøkte Helse sør-øst etter anbudskonkurransen for rusbehandling fordi de mente konkurransegrunnlaget var uklart, og at tilbudene ikke ble vurdert riktig.

Krever opprydding

– Retten har gitt oss medhold i at konkurransegrunnlaget fra Helse sør-øst var uklart. Det åpnet for gjensidig utelukkende tolkninger, dermed kunne ikke tilbyderne vite hvilke regler som gjaldt. Det er et viktig gjennomslag for oss som har vært bekymret for hvordan pris har trumfet kvalitet i denne prosessen. Nå er veien åpen for en ny, rettferdig konkurranse, der alle aktører forstår spillereglene før de deltar, sier Camilla Fjeld, nestleder i Tyrilistiftelsen, i en pressemelding.

Nå krever hun at helseminister Jan Christian Vestre (Ap) «rydder opp» i anbudssystemet.

De sju andre aktørene er Stiftelsen Manifestsenteret, Samtun, Frelsesarmeen, Stiftelsen Trasoppklinikken, Stiftelsen Renåvangen, Stiftelsen Kvinnekollektivet Arken og Stiftelsen Incognito klinikk.

Disse er alle ideelle aktører som tilbyr ulike former for behandling for rusavhengighet – og er avhengige av avtaler med Helse sør-øst for å kunne drive.

Bakteppet

Mange aktører fikk ikke fornyet avtale med Helse sør-øst under anbudskonkurransen i fjor høst. Men konkurransen ble så omgjort og gjenåpnet da det viste seg at enkelte tilbydere hadde oppfattet konkurransegrunnlaget på en annen måte enn mange andre.

En viktig del av bakteppet er at såkalt fritt behandlingsvalg ble lagt ned av dagens regjering i 2022.

I dets sted har Helse sør-øst lyst ut anbud for rusbehandlingen som de mener det er behov for.