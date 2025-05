Flere medier klaget inn til PFU for omtale av tidligere sametingsråd

Få nyhetsbrev fra Dagsavisen. Meld deg på her !

Ifølge Aftenposten ber Mikkelsens familie også Presseforbundet om å granske den totale mediedekningen i saken. De beskriver det samlede medietrykket som «enormt».

Mikkelsen tok sitt eget liv 13. februar. Høsten i forveien gikk han av som sametingsråd etter at det ble kjent at han var siktet for besittelse av overgrepsmateriale.

Klagen inneholder konkrete punkter knyttet til dekningen fra de fire mediehusene som er innklaget.

Familiens advokat, Mette Yvonne Larsen, har også sendt en omfattende innsynsbegjæring til Sametinget, ifølge Aftenposten.

Familien ønsker å få svar på spørsmål rundt Sametingets behandling av saken og rundt oppfølgingen av Mikkelsen etter at han trakk seg som sametingsråd.

---

Trenger du noen å snakke med?

Her kan du få hjelp:

Kirkens SOS: 22 40 00 40 eller chat: soschat.no

Røde Kors: 800 33 321 eller chat: korspaahalsen.rodekors.no

Mental Helse: 11 61 23 eller chat: sidetmedord.no

---