Energiministeren garanterer fortsatt havvind-satsing

– Jeg pleier ikke å garantere noe fra Stortingets talerstol, men jeg skal gjøre det nå. Det er at Arbeiderparti-regjeringen kommer til å fortsette havvind-satsingen, sa energiminister Terje Aasland (Ap) i Stortinget torsdag.

Tirsdag hadde finansminister Jens Stoltenberg (Ap) sagt til Dagens Næringsliv at statens subsidievilje ikke varer evig, og at «det gjenstår å se» om prosjektene blir lønnsomme.

Da fikk Aasland spørsmål fra Frp om regjeringen ville revurdere standpunktet om havvind, skriver DN. De er mot havvindsatsingen.

– Den er ganske vesentlig av mange årsaker. Det ene er at det er fornybar energi. Den gir viktige elektroner inn i det norske kraftsystemet. Den vil kunne legge et viktig grunnlag for norsk leverandørindustri i et globalt perspektiv, sa Aasland.

Regjeringen har foreløpig forpliktet seg til å støtte bunnfast havvind sør i Nordsjøen og flytende havvind utenfor Utsira. Mye av arbeidet har blitt forsinket og nedskalert.