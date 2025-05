DNB-rapport: Tre rentekutt ventes de neste ti månedene

Av Edvard Stenersen/NTB

Frykt for tap og forventninger om lavere inflasjon neste år er hovedgrunnene til at Norges Bank vil senke renta, skriver DNB Carnegie i sin globale prognoseoppdatering.

Derfor venter banken rentekutt i september og desember.

– Økt tapsrisiko til inflasjon i både eurosonen og Norge tyder på at Norges Bank kan fortsette på sin rentebane og komme med et tredje rentekutt, til 3,75 prosent, i mars 2026.

Banken ventes så å la renta bli liggende.

– Vår nåværende vurdering av den globale utviklingen peker kun mot begrenset påvirkning på den norske fastlandsøkonomien, skriver banken.

– Dermed venter vi at utsiktene for vekst og inflasjon vil se litt for høye ut for Norges Banks smak etter mars 2026, noe som vil føre til en pause med styringsrenta på 3,75 prosent, heter det videre.

Venter sterk boligprisvekst

Banken venter at boligmarkedet blir hetere etter en relativt rolig start på året. Siden januar har prisene økt med 6,7 prosent, men sesongjusterte tall for april viser en nedgang på 0,2 prosent.

– Norges Banks avgjørelse om å utsette det ventede rentekuttet i mars kan, i kombinasjon med global utvikling, ha påvirket stemningen og ført til mer varsomme budrunder, skriver banken.

– I tillegg vil mesteparten av påvirkningen fra de nye lånereglene nå ligge bak oss, noe som tyder på at prisveksten kan moderere seg framover, heter det videre.

Ventede rentekutt, gode utsikter for arbeidsmarkedet framover og relativt begrenset tilgang på nye boliger peker mot høy boligprisvekst i årene framover, ifølge banken.

– Vi estimerer nå at bruktboligprisene vil øke med 6,7 prosent i 2025 og 7 prosent i 2026.

Uklare utsikter i USA

I Norge er det klare tegn på en robust økonomi. Veksten økte i første kvartal, og ledigheten er stadig lav. Utsiktene er mer uklare i USA.

DNB venter betydelig økning i inflasjonen i landet som følge av Trump-administrasjonens tollpolitikk, men samtidig kun en beskjeden økning i ledighet.

Kombinasjonen gir USAs sentralbank et dilemma, skriver DNB.

– I vårt syn ventes rentepolitikken å forbli uendret gjennom 2025 og inn i vinteren og våren. Innen juni 2026 venter vi at inflasjonen har begynt å gå ned, noe som gir rom for en liten lettelse i bankens restriktive politikk.

Trump-usikkerhet i markedene

Banken trekker fram Trump-administrasjonens tollpolitikk som en særlig usikkerhetsfaktor i markedet. Bankens største bekymring er muligheten for høyere tollsatser enn det som er ventet per nå.

– I et slikt scenario vil den amerikanske inflasjonen trolig presses høyere opp. Påvirkningen på den europeiske inflasjonen er imidlertid mer usikker, da en mulig omdirigering av billigere kinesiske varer til Europa kan bidra til å delvis dempe prispress.

Den viser videre til at VIX-indeksen, et populært mål for usikkerhet i markedet, nådde rekordhøyder i april.

– En gang utenkelige spørsmål blir nå stilt: Kan uavhengigheten til institusjoner som USAs sentralbank stå på spill? Kan USA til og med misligholde sin egen statsgjeld, spør banken retorisk.

Selv om disse scenarioene fortsatt anses som usannsynlige, påvirker det markedsstemningen negativt at slike spørsmål i det hele tatt diskuteres offentlig, skriver DNB.

